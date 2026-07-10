Як не втратити субсидію в 2026 році: ПФУ дав важливі поради

Раніше РБК-Україна пояснювало, як отримати субсидію в 2026 році та які документи треба зібрати.

Окрім того, ми писали, чому та кому можуть не дати субсидію.

Також дізнайтеся, як онлайн оформити субсидію за 30 хвилин. Вам знадобиться лише смартфон.