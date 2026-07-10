Как не потерять субсидию в 2026 году: ПФУ дал важные советы

Ранее РБК-Украина объясняло, как получить субсидию в 2026 году и какие документы нужно собрать.

Кроме того, мы писали, почему и кому могут не дать субсидию.

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