Как не потерять субсидию в 2026 году: ПФУ дал важные советы

Многие украинцы до сих пор беспокоятся, что могут потерять жилищную субсидию. Объясняем, что нужно сделать, чтобы этого не произошло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Напоминаем, также вы можете в считанные секунды проверить статус и размер субсидии.

Ранее РБК-Украина объясняло, как получить субсидию в 2026 году и какие документы нужно собрать.

Кроме того, мы писали, почему и кому могут не дать субсидию.

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