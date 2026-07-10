Как не потерять субсидию в 2026 году: ПФУ дал важные советы
16:02 10.07.2026 Пт
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Фото: В ПФУ объяснили украинцам, как сохранить помощь от государства (Getty Images)
Многие украинцы до сих пор беспокоятся, что могут потерять жилищную субсидию. Объясняем, что нужно сделать, чтобы этого не произошло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Главное:
- Сообщайте обо всех важных изменениях. Если изменился состав семьи, социальный статус, список коммунальных услуг или их поставщик. Об этом нужно сообщить Пенсионному фонду в течение 30 суток.
- Не скрывайте большие покупки. Если вы купили имущество или провели финансовую операцию на сумму более 100 тысяч гривен, об этом также нужно сообщить ПФУ. Это касается, в частности, недвижимости, автомобилей, ссуд и больших благотворительных взносов.
- Сообщайте о крупных валютных операциях. Если вы приобрели иностранную валюту или банковские металлы на сумму более 50 тысяч гривен, эта информация также должна быть передана в Пенсионный фонд.
Получатели субсидии должны в течение месяца уведомить Пенсионный фонд, если:
- изменился состав семьи или количество людей, зарегистрированных в доме;
- изменился социальный статус одного из членов домохозяйства (например, человек устроился на работу, уволился, вышел на пенсию или получил статус безработного);
- изменился перечень коммунальных услуг или компания, оказывающая их;
- была совершена покупка или другая финансовая операция на сумму более 100 тысяч гривен. Это касается покупки недвижимости, автомобиля, имущественных прав, взносов в уставный капитал компаний, предоставления ссуды или финансовой помощи, а также крупных благотворительных взносов;
- был куплен автомобиль (кроме мопеда и прицепа) или жилье в городе или поселке городского типа;
- было куплено иностранную валюту или банковские металлы на общую сумму более 50 тысяч гривен.
Напоминаем, также вы можете в считанные секунды проверить статус и размер субсидии.
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