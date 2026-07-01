Як не втратити пенсію, якщо роботодавець не платить ЄСВ: адвокат дав важливу пораду

Якщо роботодавець не сплачує єдиний соціальний внесок, працівник ризикує втратити частину соціальних гарантій - і це стосується не тільки пенсії.
РБК-Україна розпитало адвоката Євгена Буліменка, як діяти в такій ситуації та куди звертатися.
За словами адвоката, несплата ЄСВ загрожує втратою кількох видів соціальних гарантій одразу:
"Якщо роботодавець не сплачує за працівника єдиний соціальний внесок, працівник ризикує залишитись без належних соціальних гарантій (майбутня пенсія, отримання лікарняних, виплати по безробіттю, виплати у зв'язку з вагітністю та пологами)", - зазначив Буліменко.
Адвокат пояснив алгоритм дій для тих, хто опинився в подібній ситуації.
Спочатку працівнику варто письмово звернутися до роботодавця з вимогою усунути порушення.
Якщо роботодавець не реагує, можна подати скаргу до:
Крім того, працівник має право подати позов до суду та вимагати від роботодавця відшкодування збитків, пов'язаних із несплатою єдиного соціального внеску, розповів Буліменко.
Нагадаємо, кожен охочий може заздалегідь дізнатися орієнтовну суму своєї майбутньої пенсії, не звертаючись до Пенсійного фонду особисто. Для цього на сайті ПФУ працює спеціальний онлайн-калькулятор, де можна порахувати виплати самостійно.
Нагадаємо, в Україні досі діє пенсія за вислугу років, але право на неї мають лише окремі категорії працівників - зокрема авіація, залізничники, медики та артисти - і лише за наявності спеціального стажу.