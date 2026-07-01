Як не втратити пенсію, якщо роботодавець не платить ЄСВ: адвокат дав важливу пораду

Яких виплат можна позбутися

За словами адвоката, несплата ЄСВ загрожує втратою кількох видів соціальних гарантій одразу:

майбутньої пенсії;

оплати лікарняних;

виплат по безробіттю;

виплат у зв'язку з вагітністю та пологами.

"Якщо роботодавець не сплачує за працівника єдиний соціальний внесок, працівник ризикує залишитись без належних соціальних гарантій (майбутня пенсія, отримання лікарняних, виплати по безробіттю, виплати у зв'язку з вагітністю та пологами)", - зазначив Буліменко.

Що робити працівнику в такій ситуації

Адвокат пояснив алгоритм дій для тих, хто опинився в подібній ситуації.

Спочатку працівнику варто письмово звернутися до роботодавця з вимогою усунути порушення.

Якщо роботодавець не реагує, можна подати скаргу до:

органу Державної податкової служби України; органу Державної служби України з питань праці.

Крім того, працівник має право подати позов до суду та вимагати від роботодавця відшкодування збитків, пов'язаних із несплатою єдиного соціального внеску, розповів Буліменко.