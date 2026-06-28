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"Формула" пенсії: як порахувати свої виплати самостійно

06:30 28.06.2026 Нд
1 хв
Дізнатись очікувану суму можна, навіть якщо до пенсії ще далеко
aimg Олена Чупровська
"Формула" пенсії: як порахувати свої виплати самостійно Фото: як українцям швидко дізнатися суму майбутньої пенсії (Getty Images)
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Кожен може заздалегідь дізнатися, на яку суму пенсії очікувати, - і для цього не потрібно йти до Пенсійного фонду.

Про це у відповідь на запит РБК-Україна повідомили у Пенсійному фонді України.

Що визначає розмір пенсії

Пенсія за віком не є однаковою для всіх. Її розраховують індивідуально - для кожної людини окремо.

На суму впливають два ключові показники:

  • страховий стаж - скільки років людина офіційно працювала;
  • заробітна плата - яку зарплату вона отримувала і з якої платилися страхові внески.

Чим більший стаж і вища офіційна зарплата - тим більша пенсія.

Як порахувати пенсію самому

Якщо хочете дізнатися орієнтовну суму своєї пенсії - скористайтеся онлайн-сервісом. На вебпорталі електронних послуг ПФУ є "Пенсійний калькулятор". Він доступний в особистому кабінеті і допомагає швидко прикинути майбутні виплати.

Нагадаємо, РБК-Україна раніше розповідало, де в Україні отримують найбільшу та найменшу пенсію - різниця між регіонами виявилася суттєвою.

Тим часом, різниця між найменшою і найбільшою пенсією в країні сягає десяти разів. РБК-Україна з'ясовувало, чим це пояснюється.

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