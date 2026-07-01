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Как не потерять пенсию, если работодатель не платит ЕСВ: адвокат дал важный совет

06:30 01.07.2026 Ср
2 мин
Неуплаченный ЕСВ может стоить работнику не только пенсии
aimg Елена Чупровская
Фото: чем опасна неуплата ЕСВ работодателем (Getty Images)

Если работодатель не платит единого социального взноса, работник рискует потерять часть социальных гарантий - и это касается не только пенсии.

РБК-Украина расспросила адвоката Евгения Булименко, как действовать в такой ситуации и куда обращаться.

Каких выплат можно избавиться

По словам адвоката, неуплата ЕСВ грозит потерей нескольких видов социальных гарантий сразу:

  • будущей пенсии;
  • оплаты больничных;
  • выплат по безработице;
  • выплат в связи с беременностью и родами.

"Если работодатель не платит за работника единый социальный взнос, работник рискует остаться без надлежащих социальных гарантий (будущая пенсия, получение больничных, выплаты по безработице, выплаты по беременности и родам)", - отметил Булименко.

Что делать работнику в такой ситуации

Адвокат объяснил алгоритм действий для оказавшихся в подобной ситуации.

Сначала работнику следует письменно обратиться к работодателю с требованием устранить нарушения.

Если работодатель не реагирует, можно подать жалобу:

  1. органа Государственной налоговой службы Украины;
  2. органа Государственной службы Украины по трудам.

Кроме того, работник имеет право подать иск в суд и потребовать от работодателя возмещения ущерба, связанного с неуплатой единого социального взноса, рассказал Булименко.

Напомним, каждый желающий может заранее узнать ориентировочную сумму своей будущей пенсии, не обращаясь в Пенсионный фонд лично. Для этого на сайте ПФУ работает специальный онлайн-калькулятор, где можно сосчитать выплаты самостоятельно.

Напомним, в Украине до сих пор действует пенсия за выслугу лет , но право на нее имеют лишь отдельные категории работников - в частности, авиация, железнодорожники, медики и артисты - и только при наличии специального стажа.

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