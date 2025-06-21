Как поступить на бесплатное обучение в США: украинская студентка раскрыла главный секрет

В американских университетах диплом или сертификат - лишь часть заявки. Ключевую роль играют история, активность и то, как человек умеет подать себя.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказала украинская студентка в США Ольга Дроняк.

Что самое важное для поступления в США

Сейчас Ольга учится в одном из университетов, который имеет наибольшее количество Нобелевских лауреатов в мире. Но ее путь к этому был постепенным.

Она попала в США после кратковременного семестрового обмена, и решила вернуться на магистратуру. Главным в поступлении оказалось не столько сдачи тестов, как история, которую она рассказала в своем эссе.

"Самый большой акцент - именно на эссе, где аппликант описывает, почему именно этот университет, почему мне нужно это образование, что я делала до этого, мои активности, достижения, и так же резюме", - объясняет Ольга.

Тесты по английскому языку являются обязательными, но не сверхсложными.

"Надо подучить структуру. И есть так же тест по математике, но сейчас постепенно от него отказываются, особенно, если специальность не связана с логикой или статистикой. Поэтому я его, например, не сдавала", - добавляет она.

Также обязательны рекомендации 0 их дают преподаватели, работодатели или руководители проектов. Но именно эссе является важнейшим документом заявки.

Как написать успешное эссе

Свою историю Ольга начала с 24 февраля. Она описала, как именно этот день начался для нее - в общежитии украинского вуза - и как полномасштабное вторжение определило ее академический и профессиональный путь.

"Я начала с личной истории о том, как началось мое 24 февраля и что моя жизнь в разных сферах связана с войной. Я пишу дипломную работу, которая касается российского вторжения в Украину. Я нашла работу - это был реабилитационный центр для военных и гражданских", - рассказывает она.

По ее словам, даже самые маленькие академические проекты она сейчас направляет на поддержку Украины.

"Еду на конференцию - это тоже о войне. Описала это так, что даже самую маленькую академическую деятельность направляю на то, чтобы быть хоть в малейший способ, но полезной Украине и осветить российское вторжение за рубежом в академической среде", - говорит Ольга.

В своем эссе она также отметила будущую карьерную цель - работать в дипломатии, помогать Украине привлекать иностранных партнеров, развивать связи с НАТО и ЕС. И именно для этого ей нужно западное образование.

"Если человек уже учился раньше и знает контекст, это тоже плюс, когда повторно подается в Штаты. Они это очень ценят", - добавляет она.

Важно, что для каждого университета эссе пишется с нуля. Если это католический вуз, важно упомянуть волонтерство и общественное служение. Если академический - следует отметить желание работать с конкретными профессорами и ссылаться на их труды.

Ольга отмечает, что в сети есть шаблонные резюме, и студенты очень часто их используют, но они неинтересны.

"Комиссия прочитает первый абзац, ей не понравится и неважно, что там дальше. Надо с первой строки уметь заинтересовать, начать с личной истории, как-то интересно построить сюжет своего эссе, и тогда это успех", - отмечает она.