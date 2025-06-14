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Замовили піцу - буде війна. У США виявили абсурдно точний індикатор конфліктів

Субота 14 червня 2025 09:33
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Замовили піцу - буде війна. У США виявили абсурдно точний індикатор конфліктів Як замовлення піци біля Пентагону "здають" військові операції (фото: army.mil)
Автор: Анна Шиканова

У США виявили незвичний індикатор початку воєн - замовлення піци біля Пентагону. Журналісти помітили, що різке зростання активності в Domino’s і Papa John’s поблизу військового штабу часто збігається з масштабними конфліктами.

РБК-Україна розповідає, як "індекс піци" став новим способом передбачення глобальних подій.

Як "піца біля Пентагону" стала сигналом тривоги

Акаунт Pentagon Pizza Report на платформі X (Twitter) систематично фіксує підозрілу активність у піцеріях біля Пентагону. Мова йде про Domino’s та Papa John’s, які розташовані в Арлінгтоні, штат Вірджинія, всього за кілька сотень метрів від військового штабу США.

За словами автора проєкту, коли у Google Maps з’являється позначка "більше клієнтів, ніж зазвичай", це нерідко виявляється передвісником значних геополітичних подій.

Так, у ніч перед великим ударом Ізраїлю по Ірану, замовлень у Domino’s було так багато, що піцерія ледве встигала обробити всі перед закриттям.

Замовили піцу - буде війна. У США виявили абсурдно точний індикатор конфліктів

Замовлення піци біля Пентагону - індикатор початку воєн (X/@Pentagon Pizza Report)

А у квітні 2024-го Papa John’s також був "переповнений" незадовго до того, як Іран запустив дрони по території Ізраїлю.

Піца передбачає війни ще з 90-х?

Ідея, що замовлення піци можуть видавати військову активність, не нова. Як пише головний дата-журналіст The Economist Алекс Селбі-Бутройд, подібні аномалії спостерігались ще наприкінці минулого століття.

"У ніч на 1 серпня 1990 року, перед вторгненням Іраку в Кувейт, ЦРУ замовило 21 піцу - це був рекорд!” - згадує Селбі-Бутройд у дописі на LinkedIn.

Тоді ще не існувало ані GPS, ані онлайн-трекінгу замовлень, але уважні журналісти вже знали: якщо біля Пентагону готують багато піци, щось готується і в іншому сенсі.

Чи справді це працює?

Хоча прямих доказів зв’язку між піцою та воєнними планами немає, збігів надто багато, щоб ігнорувати їх повністю.

Цей "піца-індекс" уже порівнюють з неофіційними сигналами з Волл-стріт: іноді прості побутові речі розповідають більше, ніж офіційні зведення.

"Головне для журналістів - завжди стежити за піцою", - казав ведучий CNN Вольф Бліцер ще в 1990 році.

І, схоже, він мав рацію.

На думку оглядачів, якщо наступного разу Domino’s біля Пентагону "зависне" через велике навантаження - журналісти знову відкриють вкладку з новинами про міжнародні конфлікти.

Удар Ізраїля по Ірану: ключові факти

У ніч на 13 червня 2025 року Ізраїль вдарив по військових та ядерних об’єктах Ірану, розпочавши масштабну операцію під назвою "Левиний народ".

Обстріли охопили близько 100 стратегічних цілей, включаючи ядерні об’єкти в Фордоу і Натанзі, а також військові бази та житлові квартали високопоставлених керівників Корпусу вартових Ісламської революції - ліквідовані, зокрема, генерали Хоссейн Саламі та Мохаммад Баггері. Також загинули інші члени генерального штабу та вчені-ядерники.

Того ж дня Іран випустив близько 100 дронів і ракет у відповідь.

Зокрема, під удар потрапив Тель-Авів, де повідомляється про руйнування житлових будинків, пожежі та численних постраждалих серед мирного населення. Влада Ізраїлю вже ввела надзвичайні заходи безпеки в центрі країни.

Світові лідери, включно з США, Великою Британією, Францією та Німеччиною, закликали до стриманості. Органи ООН скликали екстрене засідання Ради Безпеки.

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