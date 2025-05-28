По кишені українцям? Скільки коштує навчання у найкращих університетах Варшави

Польща давно стала магнітом для українських студентів, особливо популярна - столиця. Тут престижні виші пропонують якісну освіту, диплом європейського зразка і порівняно доступну вартість навчання, ціни на деякі спеціальності стартують від 660 євро в рік.

Варшавський національний університет

Варшавський університет - один з найкращих польських навчальних закладів із 200-літньою історією. ВНЗ має 37 факультетів і понад 100 спеціальностей та спеціалізацій у сфері гуманітарних, точних та природничих наук.

В університеті здобувають освіту майже 56 тисяч студентів, а ще понад 9 тисяч осіб навчаються в аспірантурі та відділі післядипломної освіти.

Скільки коштують популярні спеціальності (бакалаврат)*:

право - 2000 євро;

інформатика - 3300 євро;

соціологія і педагогіка - 2000 євро;

біологія - 4200 євро;

фізика - 4000 євро;

математика - 3300 євро;

економічні науки - 2900 євро;

орієнталістика - 4000 євро;

історія - 2000 євро;

археологія - 660 євро;

журналістика - 3000 євро;

філософія - 1200 євро;

бухгалтерський облік - 3000 євро.

Ціни вказані за рік навчання польською мовою.

Освіту в університеті також можна здобути й англійською мовою, але вартість тоді майже вдвічі вища, а вибір спеціальностей значно менший.

Адміністративний корпус Варшавського університету (фото: Вікіпедія)

Варшавський політехнічний університет

Варшавський політехнічний університет - найстаріший польський технічний заклад. Тут навчається понад 36 тисяч студентів і ще близько 1100 іноземних студентів. ВНЗ пропонує програми обміну студентами із провідними закладами освіти за кордоном. Навчання тут проводять польською та англійською мовами.

Вартість навчання (бакалаврат)*:

транспорт, логістика - 8 650 євро;

будівництво - 10 728 євро;

електротехніка - 6 500 євро;

біотехнологія - 10 800 євро;

математика - 8 640 євро;

електроніка - 7 350 євро;

поліграфія - 8 650 євро;

авіація та космонавтика - 8 660 євро;

архітектура та урбаністика - 8 660 євро;

кібербезпека - 7 350 євро;

машинобудування - 10 728 євро.

Ціни вказані за рік навчання польською мовою.

Варшавський політехнічний університет (фото: eurostudy.info)

Варшавський медичний університет

Це найбільший вищий медичний заклад Польщі. Там освіту одночасно здобувають майже 10 тисяч студентів за 14 спеціальностями. Також проводиться післядипломне навчання, докторантура, курси спеціалізації та вдосконалення. Освіту тут можна здобути як польською, так і англійською мовами.

Вартість навчання (бакалаврат)*:

стоматологічна гігієна - 3 800 євро;

охорона здоров'я - 2 300 євро;

електрорадіологія - 6000 євро;

акушерство - 5 000 євро;

дієтологія - 3 700 євро;

медсестринська справа - 4 300 євро;

невідкладна медична допомога - 5 200 євро;

зубний технік - 6 500 євро.

Ціни вказані за рік навчання польською мовою.

Варшавський медичний університет (фото: Вікіпедія)

Академія Леона Козмінського

Це приватний вищий навчальний заклад, який вважається одним із найпрестижніших у Варшаві і Польщі загалом. У виші можна навчатися на одному з 22-х напрямків на заочній або стаціонарній формі.

Академія пропонує програми подвійних дипломів, які проводяться спільно з партнерами з Великої Британії, Франції, Німеччини та Португалії. Навчання можна отримати польською та англійською мовами.

Вартість навчання (бакалаврат)*:

економіка та менеджмент - 5 365 євро;

фінанси та облік - 5 365 євро;

право в бізнесі - 4 750 євро;

право і фінанси - 9175 євро;

логістика - 5 365 євро;

Ціни вказані за рік навчання польською мовою.

Академія Леона Козмінського (фото: eurostudy.info)

Художньо-технічна академія

Академія вважається одним із найкращих та найбільших навчальних закладів Варшави. За свою 20-літню історію вона отримала чимало освітніх нагород. Академія пропонує широкий спектр спеціальностей, навчатись тут можна як польською, так і англійською мовами.

При ВНЗ працює бюро міжнародної співпраці, яке пропонує проходження практики в таких країнах, як: Франція, Данія, Італія, Іспанія, Австрія, Кіпр, Греція, Португалія, Фінляндія, Норвегія та ін.

Вартість навчання (бакалаврат)*:

будівництво - 1 950 євро;

інформатика - 2 230 євро;

дизайн - 2 230 євро;

архітектура - 2 795 євро;

управління та інженерія виробництва - 1 950 євро;

охорона навколишнього середовища - 1 950 євро.

Ціни вказані за рік навчання польською мовою.

Зазначимо, що в академії, окрім оплати за рік навчання, ще потрібно одноразово зробити внесок у розмірі 105 євро.

Художньо-технічна академія (фото: osvitapol.info)

Які умови вступу для українців

Більшість державних ВНЗ Польщі вимагають від українців результати НМТ, але в деякі приватні університети можна вступити й без цього тестування.

Українці можуть у Польщі навчатись на безкоштовній основі, якщо володіють польською на рівні С1. Для цього потрібно підтвердити свої знання Державним сертифікатом. Вступ відбувається на конкурсній основі. Втім, треба врахувати, що не всі університети мають безплатну форму навчання. Про це варто дізнаватись у приймальній комісії або на сайті конкретного закладу.

Також для вступу українцям потрібно мати карту поляка, або посвідку на проживання (Karta stałego pobytu), або PESEL UKR.