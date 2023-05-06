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Як встановити інвалідність дитині, якщо вона перебуває за кордоном

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Україна, Субота 06 травня 2023 22:52
Як встановити інвалідність дитині, якщо вона перебуває за кордоном Фото: як встановити інвалідність дитині, якщо вона перебуває за кордоном (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні група інвалідності встановлюється спеціальною лікарською комісією, і дитина в цьому випадку не є винятком. Що робити, якщо дитина, якій потрібно її встановити, не перебуває на території України, а знаходиться за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Києва.

"На території України інвалідність дітям встановлюється лікарсько-консультативною комісією (ЛКК)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час вимушеного довготривалого перебування за кордоном батьки, опікуни або законні представники дитини для встановлення інвалідності мають звернутися:

  • до місцевого закладу охорони здоров’я;
  • або зв’язатися зі своїм українським педіатром/сімейним лікарем, який спостерігав дитину до від’їзду.

Як повідомлялося, під час військового стану встановлення інвалідності або проведення медико-соціальної експертизи українців, які вимушено перебувають за кордоном, медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) здійснюють очно та заочно.

При цьому пенсія по інвалідності в Україні призначається особам, яким встановлено інвалідність. Причина, група, час настання інвалідності, термін, у який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.

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