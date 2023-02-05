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Як оформити довідку про інвалідність з-за кордону: роз'яснення МОЗ

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Україна, Неділя 05 лютого 2023 22:00
Як оформити довідку про інвалідність з-за кордону: роз'яснення МОЗ Фото: довідку про встановлення або подовження інвалідності можна оформити заочно (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Міністерство охорони здоров’я України нагадує, що під час воєнного стану встановлення інвалідності або проведення медико-соціальної експертизи українців, які вимушено перебувають за кордоном, медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) здійснюють очно і заочно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ).

Як зазначає міністерство, під час перебування за кордоном, потрібно надіслати необхідні медичні документи своєму сімейному або лікуючому лікарю на території України для оформлення форми 088/о "Направлення на МСЕК".

"Важливо - надсилайте документи українською мовою", - наголошує МОЗ.

Далі пакет документів розглядатиме лікарсько-консультативна комісія (ЛКК). За її рішенням пакет скерують на МСЕК для проведення експертизи і встановлення інвалідності.

Якщо ж людина не може прибути на огляд, МСЕК може ухвалити рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі скерування ЛКК закладу охорони здоров’я.

"Експертиза здійснюється за скеруванням ЛКК незалежно від вашого місця реєстрації, проживання чи перебування", - підкреслюється у дописі відомства.

Якщо людина перебуває за кордоном під час дії воєнного стану, а строк дії довідки про інвалідність завершився, його автоматично вважають подовженим на весь час дії воєнного стану на території України і впродовж 6 місяців після його припинення/скасування. Так само подовжується строк дії відсотків втрати працездатності та індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю.

Окреме роз'яснення МОЗ стосується дітей-інвалідів, яким на момент перебування за кордоном виповнюється 18 років. Така дитина має пройти медико-соціальну експертизу, бо критерії інвалідності дітей різняться від критеріїв інвалідності дорослих. Тобто дитина повинна пройти обстеження за кордоном, потім перекласти всі медичні документи українською мовою і надіслати їх сімейному чи лікуючому лікарю до України. Лікар оформить форму 088/о, а ЛКК надішле документи МСЕК для проведення заочної експертизи та встановлення інвалідності.

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