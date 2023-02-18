Пенсія по інвалідності: кому призначається та які розміри

Пенсія по інвалідності в Україні призначається особам, яким установлено інвалідність. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .

Пенсії по інвалідності із солідарної системи

Призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлено).

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється у відсотках розміру пенсії за віком залежно від групи інвалідності:

100 % пенсії за віком - особам з інвалідністю I групи;

90 % пенсії за віком - особам з інвалідністю II групи;

50 % пенсії за віком - особам з інвалідністю III групи.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності:

для осіб з інвалідністю І групи - 2 300 грн;

для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп - 2 100 грн;

для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп - 2 093 грн.

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше - пенсія призначається з дня звернення за нею.

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям

Призначаються у разі настання інвалідності:

в період проходження служби;

або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.

Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:

I група - 100 % сум грошового забезпечення;

II група - 80 % сум грошового забезпечення;

III група - 60 % сум грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:

I група - 70 % сум грошового забезпечення;

II група - 60 % сум грошового забезпечення;

III група - 40 % сум грошового забезпечення.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:

І група - 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили

працездатність, з 01.12.2022 - 13604,50 грн (2093 х650 %);

ІІ група - 525% ПМ, з 01.12.2022 - 10 988,25 грн (2093 х 525%);

ІІІ група - 360 % ПМ, з 01.12.2022 - 7534,80 грн (2093 х 360%).

Пенсії по інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Пенсія призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків виходячи:

із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках;

або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Розмір пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчим:

I група - 6840 грн;

II група - 5472 грн;

III групи - 4218 грн;

для дітей з інвалідністю - 4218 грн.

Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа учасників ліквідації не може бути нижче:

І група - 100% розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік (з 01.03.2022 - 12 993,56 грн);

ІІ група - 80% (з 01.03.2022 - 10 394,85 грн (12 993,56 х 80%));

ІІІ група - 60 % (з 01.03.2022 - 7 796,14 грн (12 993,56 х 60%)).

Пенсії по інвалідності працівникам прокуратури

Прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірі 60 % суми їхньої місячної заробітної плати, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.