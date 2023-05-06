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Как установить инвалидность ребенку, если он находится за границей

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Украина, Суббота 06 мая 2023 22:52
Как установить инвалидность ребенку, если он находится за границей Фото: как установить инвалидность ребенку, если он находится за границей (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине группа инвалидности устанавливается специальной врачебной комиссией и ребенок в данном случае не исключение. Что делать, если ребенок, которому нужно его установить, не находится на территории Украины, а находится за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Киева.

"На территории Украины инвалидность детям устанавливается врачебно-консультативной комиссией (ВКК)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время вынужденного длительного пребывания за границей родители, опекуны или законные представители ребенка для установления инвалидности должны обратиться:

  • в местное учреждение здравоохранения;
  • или связаться со своим украинским педиатром/семейным врачом, наблюдавшим ребенка до отъезда.

Как сообщалось, во время военного положения установление инвалидности или проведение медико-социальной экспертизы украинцев, вынужденно находящихся за границей, медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) осуществляют очно и заочно.

При этом, пенсия по инвалидности в Украине назначается лицам, которым установлена инвалидность. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, в который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.

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