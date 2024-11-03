Як ВПО отримати кредит на житло через “Дію”: інструкція

Як подати заяву

Онлайн

Для того, щоб подати заяву онлайн:

зареєструйтесь або увійдіть у кабінет громадянина на порталі diia.gov.ua, використовуючи електронний підпис або BankID;

переконайтесь, що ваші дані в профілі користувача актуальні, та за необхідності оновіть їх;

заповніть заяву, де всі дані, окрім РНОКПП та номера довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПО) членів сім'ї, заповнюються автоматично або обираються з випадаючого списку;

дочекайтесь завершення автоматичної перевірки вашої інформації та даних членів родини в Єдиній інформаційній базі ВПО, після чого відправте заяву на розгляд;

держмолодьжитло розгляне вашу заяву протягом одного робочого дня, і ви отримаєте повідомлення про результат у кабінеті громадянина та на електронну пошту;

у разі відмови у внесенні до реєстру кандидатів ви маєте можливість внести корективи в заяву та подати її повторно.

Офлайн

Ви можете також особисто звернутися до центрального або регіональних офісів Держмолодьжитла.

Після розгляду вашої заяви ви отримаєте рішення від Держмолодьжитла про внесення або відмову у внесенні до реєстру кандидатів на пільговий іпотечний кредит для придбання житла. Статус своєї заяви можна переглянути в особистому кабінеті громадянина.

Після того як ви будете включені до реєстру кандидатів на отримання послуги, ви розпочинаєте участь у відборі переможців. Держмолодьжитло обиратиме переможців шляхом випадкового вибору чисел. Дату проведення розіграшів Держмолодьжитло оголосить заздалегідь.

Якщо ви станете переможцем і відповідатимете всім вимогам, ви зможете отримати кредит. Для цього потрібно особисто звернутися до одного з регіональних управлінь Держмолодьжитла для оформлення кредиту.

Які умови отримання кредиту

Кредит надається на термін до 30 років, але він не може перевищувати віку 65 років позичальника на момент повного погашення. Зверніть увагу: площа житла, на яку можна оформити кредит, обмежена 52,5 квадратними метрами для сім'ї з однієї або двох осіб, а також додатково нараховується 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї.

Серед інших умов:

сума кредиту та площа житла, на яку можна претендувати, визначаються залежно від кількості членів сім'ї, які мають статус ВПО. Отримувана сума розраховується відповідно до поточної ціни за квадратний метр, причому вартість 1 кв. м не повинна перевищувати встановленого максимального значення. Якщо обрана площа перевищує нормативну або ж коштує більше ліміту, різницю ви сплачуєте самостійно.

житло для придбання ви обираєте особисто серед доступних варіантів. Водночас житловий будинок повинен відповідати вимогам: бути введеним в експлуатацію не раніше ніж 50 років тому або реконструйованим за останні 35 років. Об'єкт нерухомості не може знаходитися на тимчасово окупованих територіях чи в зонах активних бойових дій.

також важливо, щоб ви та члени вашої родини не мали іншої житлової нерухомості на підконтрольній Україні території.

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