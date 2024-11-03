Як ВПО отримати кредит на житло через “Дію”: інструкція

Через портал "Дію" внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть подати заяву для участі в програмі "Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам". Для цього необхідно виконати лише декілька простих кроків.
Про те, як ВПО подати заяву у "Дії" на отримання кредиту на житло - в матеріалі РБК-Україна.
Для того, щоб подати заяву онлайн:
Ви можете також особисто звернутися до центрального або регіональних офісів Держмолодьжитла.
Після розгляду вашої заяви ви отримаєте рішення від Держмолодьжитла про внесення або відмову у внесенні до реєстру кандидатів на пільговий іпотечний кредит для придбання житла. Статус своєї заяви можна переглянути в особистому кабінеті громадянина.
Після того як ви будете включені до реєстру кандидатів на отримання послуги, ви розпочинаєте участь у відборі переможців. Держмолодьжитло обиратиме переможців шляхом випадкового вибору чисел. Дату проведення розіграшів Держмолодьжитло оголосить заздалегідь.
Якщо ви станете переможцем і відповідатимете всім вимогам, ви зможете отримати кредит. Для цього потрібно особисто звернутися до одного з регіональних управлінь Держмолодьжитла для оформлення кредиту.
Кредит надається на термін до 30 років, але він не може перевищувати віку 65 років позичальника на момент повного погашення. Зверніть увагу: площа житла, на яку можна оформити кредит, обмежена 52,5 квадратними метрами для сім'ї з однієї або двох осіб, а також додатково нараховується 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї.
Серед інших умов:
Міністерство цифрової трансформації України постійно розвиває портал і мобільний додаток "Дія", додаючи нові можливості та функції для зручності користувачів.
Серед основних функцій застосунку доступні такі сервіси:
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