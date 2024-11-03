Как ВПЛ получить кредит на жилье через "Дія": инструкция

Через портал "Дія" внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подать заявление для участия в программе "Предоставление льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам". Для этого необходимо выполнить всего несколько простых шагов.
О том, как ВПЛ подать заявление в "Дія" на получение кредита на жилье - в материале РБК-Украина.
Для того, чтобы подать заявление онлайн:
Вы можете также лично обратиться в центральный или региональные офисы Госмолодежьжилья.
После рассмотрения вашего заявления вы получите решение от Госмолодежьжилья о внесении или отказе во внесении в реестр кандидатов на льготный ипотечный кредит для приобретения жилья. Статус своего заявления можно просмотреть в личном кабинете гражданина.
После того как вы будете включены в реестр кандидатов на получение услуги, вы начинаете участие в отборе победителей. Госмолодежьжилье будет выбирать победителей путем случайного выбора чисел. Дату проведения розыгрышей Госмолодежьжилье объявит заранее.
Если вы станете победителем и будете отвечать всем требованиям, вы сможете получить кредит. Для этого нужно лично обратиться в одно из региональных управлений Госмолодежьжилья для оформления кредита.
Кредит предоставляется на срок до 30 лет, но он не может превышать возраста 65 лет заемщика на момент полного погашения. Обратите внимание: площадь жилья, на которую можно оформить кредит, ограничена 52,5 квадратными метрами для семьи из одного или двух человек, а также дополнительно начисляется 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи.
Среди других условий:
Министерство цифровой трансформации Украины постоянно развивает портал и мобильное приложение "Дія", добавляя новые возможности и функции для удобства пользователей.
Среди основных функций приложения доступны следующие сервисы:
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