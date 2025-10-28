Як вплинули удари в глиб РФ на економіку агресора? Зеленський озвучив цифри

"Ми вважаємо, що росіяни втратили потенціал у розмірі більше 20% від нафтопереробки, десь 22–27% свого палива. І тому були черги. Там є проблема", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що внаслідок ударів кілька російських нафтопереробних заводів було пошкоджено, через що окупанти були змушені перерозподілити обсяги палива між іншими підприємствами.

"Коли вони почали відновлювати і побачили черги машин, то перерозподілили обсяги по інших нафтопереробних заводах. Тому наше завдання абсолютно зрозуміле - продовжувати свою роботу на інші заводи, які почали збільшувати обсяг" - наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна наразі застосовує далекобійну зброю власного виробництва, а також британські Storm Shadow і французькі SCALP у меншій кількості. За його словами, 90–95% влучань по цілях у глибині Росії здійснюються українськими системами.

Президент додав, що Україна продовжить виробництво далекобійної зброї, шукатиме фінансування та щодня працюватиме над ослабленням економічної бази агресора.

"Це їхні гроші на війну - від нафтопереробки. Тому ми щодо цього і працюємо", - підсумував Зеленський.