Как повлияли удары в глубь РФ на экономику агрессора? Зеленский озвучил цифры

Удары украинских Сил обороны по нефтеперерабатывающим объектам в глубине России существенно повлияли на экономику агрессора. Из-за этих атак Россия потеряла более 20% мощностей нефтепереработки и до 27% производства топлива.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами 27 октября.
"Мы считаем, что россияне потеряли потенциал в размере более 20% от нефтепереработки, где-то 22-27% своего топлива. И поэтому были очереди. Там есть проблема", - сказал Зеленский.
Глава государства отметил, что в результате ударов несколько российских нефтеперерабатывающих заводов были повреждены, из-за чего оккупанты были вынуждены перераспределить объемы топлива между другими предприятиями.
"Когда они начали восстанавливать и увидели очереди машин, то перераспределили объемы по другим нефтеперерабатывающим заводам. Поэтому наша задача абсолютно понятна - продолжать свою работу на другие заводы, которые начали увеличивать объем", - подчеркнул президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина сейчас применяет дальнобойное оружие собственного производства, а также британские Storm Shadow и французские SCALP в меньшем количестве. По его словам, 90-95% попаданий по целям в глубине России осуществляются украинскими системами.
Президент добавил, что Украина продолжит производство дальнобойного оружия, будет искать финансирование и ежедневно работать над ослаблением экономической базы агрессора.
"Это их деньги на войну - от нефтепереработки. Поэтому мы по этому и работаем", - подытожил Зеленский.
Ранее в Главном управлении разведки сообщили, что во время ударов по территории России украинские Силы обороны сосредотачиваются на стратегически важных объектах противника. Там отметили, что эффект от таких операций уже заметен. Мишени украинских ударов делятся на три основные категории: систему управления, оборонно-промышленный комплекс и энергетическую инфраструктуру РФ.
В то же время Институт изучения войны (ISW) отмечал, что после успешных атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы в стране-агрессоре резко выросли цены на топливо. По данным ISW, более 70% россиян уже ощутили этот рост на себе.