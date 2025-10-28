Как повлияли удары в глубь РФ на экономику агрессора? Зеленский озвучил цифры

"Мы считаем, что россияне потеряли потенциал в размере более 20% от нефтепереработки, где-то 22-27% своего топлива. И поэтому были очереди. Там есть проблема", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что в результате ударов несколько российских нефтеперерабатывающих заводов были повреждены, из-за чего оккупанты были вынуждены перераспределить объемы топлива между другими предприятиями.

"Когда они начали восстанавливать и увидели очереди машин, то перераспределили объемы по другим нефтеперерабатывающим заводам. Поэтому наша задача абсолютно понятна - продолжать свою работу на другие заводы, которые начали увеличивать объем", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина сейчас применяет дальнобойное оружие собственного производства, а также британские Storm Shadow и французские SCALP в меньшем количестве. По его словам, 90-95% попаданий по целям в глубине России осуществляются украинскими системами.

Президент добавил, что Украина продолжит производство дальнобойного оружия, будет искать финансирование и ежедневно работать над ослаблением экономической базы агрессора.

"Это их деньги на войну - от нефтепереработки. Поэтому мы по этому и работаем", - подытожил Зеленский.