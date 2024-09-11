Як може вплинути дозвіл ЗСУ на удари вглиб РФ на ситуацію на фронті: відповідь експерта

За словами Жирохова, російські військові вже три роки намагається знищити українські аеродроми, і у них це не виходить. Саме тому для України знищення аеродромів не стоїть на порядку денному.

"Тому завдання - підловити літаки, які є носіями КАБів, та знищити їх на землі. Завдання знищити "рульожну"смугу чи якісь інші елементи - не стоїть. І взагалі для цього потрібна велика кількість ракет, яку ми не маємо", - розповів експерт.

На його думку, відразу українці не побачать змін на фронті від застосування ATACMS. Адже отримання дозволу ЗСУ не означає, що ті у найближчі ж дні вдарять по РФ.

"Кожне використання - це дуже потужний план, розвіддані, велика кількість моментів. Підготовка такого удару займає декілька днів, а навіть інколи декілька тижнів", - вважає Жирохов.

Що передувало

Днями стало відомо, що президент США Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Однією з тем їх зустрічі буде дозвіл ЗСУ завдавати ударів вглиб Росії. Також за даними ЗМІ, Блінкен під час свого візиту в Київ ймовірно оголосить про надання дозволу ЗСУ бити по РФ далекобійною зброєю.