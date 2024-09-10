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Блінкен у Києві може повідомити про дозвіл бити ATACMS по Росії, - конгресмен

Вівторок 10 вересня 2024 17:55
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Блінкен у Києві може повідомити про дозвіл бити ATACMS по Росії, - конгресмен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Державний секретар США Ентоні Блінкен невловзі відвідає Україну. Під час свого візиту він ймовірно огоолсить про надання дозволу ЗСУ бити по РФ далекобійною зброєю.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у Twitter написала репортер Axios Джулігрейс Бруфке.

Вона навела слова голови Комітету із закордонних справ Палати представників Майкла Маккола, про те, що він розмовляв з Блінкеном.

"Я говорив з Блінкеном два дні тому, і він їде зі своїм колегою з Великої Британії до Києва, щоб, по суті, сказати їм, що вони дозволять їм (завдати удару по Росії ATACMS - ред.)", - заявив Маккол в інтерв'ю Бруфке.

Що передувало

Сьогодні стало відомо, що державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі оголосили про спільний візит в Україну.

Водночас Блінкен розповів, що президент США Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у п'ятницю, 13 вересня. Однією з тем їх зустрічі буде дозвіл ЗСУ завдавати ударів вглиб Росії.

Що передувало

Британія, Франція та США постачають Україні далекобійні ракети з умовою не використовувати їх для ударів по території Росії. Президент Зеленський закликав зняти ці обмеження для ударів по російських аеродромах, але союзники поки що відмовляються, що не дозволяє Україні знищувати носії керованих авіабомб, які атакують цивільні міста.

Джон Кірбі зазначив, що США продовжують вести приватні переговори з Україною на цю тему.

Глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що Росія перемістила тактичну авіацію за межі досяжності ракет ATACMS.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц також висловлював побоювання щодо можливих ударів по "цілях у Москві".

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