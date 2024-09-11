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Как может повлиять разрешение ВСУ на удары вглубь РФ на ситуацию на фронте: ответ эксперта

Фото: ATACMS (sill-www_army.mil)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Олейник

Уничтожение российских аэродромов пока не является целью Украины. Это ведь сделать невозможно.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

По словам Жирохова, российские военные уже три года пытаются уничтожить украинские аэродромы, и у них это не выходит. Именно поэтому для Украины уничтожение аэродромов не стоит в повестке дня.

"Поэтому задача - подловить самолеты, которые являются носителями КАБов, и уничтожить их на земле. Задача уничтожить "рулежную" полосу или какие-то другие элементы - не стоит. И вообще для этого нужно большое количество ракет, которых мы не имеем", - рассказал эксперт .

По его мнению, сразу украинцы не увидят изменений на фронте применения ATACMS. Ведь получение разрешения ВСУ не означает, что те в ближайшие дни ударят по РФ.

"Каждое использование - это очень мощный план, разведданные, большое количество моментов. Подготовка такого удара занимает несколько дней, а иногда и несколько недель", - считает Жирохов.

Что предшествовало

На днях стало известно, что президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Одной из тем их встречи будет разрешение ВСУ наносить удары вглубь России. Также по данным СМИ, Блинкен во время своего визита в Киев предположительно объявит о предоставлении разрешения ВСУ избивать по РФ дальнобойным оружием.

Разрешение ВСУ бить по территории РФ

Британия, Франция и США снабжают Украину дальнобойными ракетами с ограничением на удары по территории России. Несмотря на эскалацию со стороны РФ, западные союзники пока не разрешают Украине использовать эти ракеты для ударов в глубь России.

Джон Кирби отметил, что США продолжают вести частные переговоры с Украиной по этой теме. Глава Пентагона Ллойд Остин добавил, что Россия переместила свою тактическую авиацию вне зоны досягаемости ракет ATACMS.

В то же время, как сообщают британские СМИ, Британия пока не изменила мнение по поводу использования Украиной ракет Storm Shadow для ударов по России. Но правительство страны хочет узнать нынешнюю ситуацию в Украине.

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