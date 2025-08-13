Як вплине на фронт втрата Україною контролю над Донеччиною: прогноз ISW (карти)

Російські чиновники вимагають, щоб Україна поступилася стратегічно важливою неокупованою територією в Донецькій області. В обмін на цю пропозицію Росії немає що запропонувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними ISW, пропозиція Путіна вимагає від України поступитися критичною оборонною позицією, яку російські війська наразі не мають засобів для швидкої окупації в обмін ні на що.

"Точні умови позиції Путіна залишаються незрозумілими. Однак представники адміністрації Трампа, зокрема спеціальний посланник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, запропонували чотири різні презентації умов Путіна", - пишуть аналітики.

Наразі фортечний пояс складається з чотирьох великих міст і кількох містечок і населених пунктів, які простягаються з півночі на південь по трасі Н-20 Костянтинівка-Слов'янськ. Довжина поясу становить 50 кілометрів.

Аналітики зазначають, що останні 11 років Україна витрачала на те, щоб зміцнити оборонні споруди у цих містах та навколо них. Слов'янськ і Краматорськ утворюють північну половину фортечного поясу і служать значними логістичними вузлами для українських сил, що обороняються в Донецькій області.

Південною половиною фортечного поясу служать Дружківка, Олексієво-Дружківка, Костянтинівка. Вперше Україна почала нарощувати оборонні позиції в цих містах та навколо них після того, як відбила їх у окупантів у квітні 2014 року.



"Нездатність Росії захопити Слов’янськ у 2022 році та триваюча боротьба за охоплення фортечного поясу підкреслюють успіх довгострокових зусиль України щодо зміцнення міст фортечного поясу. Російські війська наразі все ще намагаються огорнути фортечний пояс з південного заходу та намагаються захопити його, що, ймовірно, займе кілька років", - зазначають в ISW.

Як поступка територією вплине на фронт

На думку аналітиків, дозвіл російським військам зайняти позиції вздовж кордону з Донецькою областю вимагатиме від українських сил термінового будівництва масивних оборонних укріплень уздовж прикордонних районів Харківської та Дніпропетровської областей. Однак ця місцевість погано підходить для оборонної лінії.

Потенційні українські оборонні лінії в цьому районі проходитимуть через відкриті поля, а природні перешкоди, такі як річки Оскіл і Сіверський Донець, розташовані надто далеко на схід, щоб служити оборонними позиціями для українських сил.

"Потенційне припинення вогню вздовж кордону Донецької області також вимагатиме масштабних інвестицій в інфраструктуру, сумісну з широкомасштабною довгостроковою моніторинговою місією припинення вогню", - пишуть в ISW.



При цьому позиції РФ вздовж прикордонних районів Донецько-Харківської та Донецько-Дніпропетровської областей забезпечили б набагато вигіднішу відправну точку для майбутнього наступу на прилеглі райони Харківської чи Дніпропетровської областей, ніж нинішні лінії.

Зокрема, поступка Лиманом, Донецька область, під російську окупацію створить сприятливі умови для того, щоб росіяни атакували українські позиції в Харківській області на східному березі річки Оскіл.

"Російські війська можуть спробувати перевернути свої зусилля у 2022 році та використати Слов’янськ і подальше просування вздовж шосе E-40 Харків-Новошахтинськ, щоб атакувати Ізюм", - заявляють в ISW.



Російські війська також займають обмежені позиції вздовж кордону Дніпропетровської області на південний захід від Покровська. Однак поступка решти Донецької області дозволить росіянам уникнути завершення поточних зусиль для захоплення Покровська.

Російським військам також не довелося б битися через найзахіднішу в Україні оборонну лінію Добропілля-Білозерське-Новодонецьке-Олександрівка, яка також проходить з півночі на південь, подібно до поясу фортеці. Таким чином, поступка решти Донецької області також забезпечить російським військам більш вигідні позиції для наступу на Дніпропетровську область.

