Як впали симпатії українців до США і чому ЄС не вірять "на слово": дані КМІС

Рівень довіри до США

За даними соціологічного опитування КМІС, нині США як державі довіряє лише близько 20% українців. При цьому майже половина опитаних заявили про недовіру, а ще третина не змогли визначитися. Водночас позитивне ставлення до самих американців залишається дуже високим - на рівні близько 90%.

Грушецький зазначає, що така різниця між симпатією до народу і довірою до держави пояснює, чому українці не готові "вірити на слово" США щодо гарантій безпеки та стримування Росії.

Рівень довіри до ЄС

Європейському Союзу українці довіряють більше, але й тут без повної одностайності. Близько половини респондентів заявили про довіру до ЄС, приблизно 20% - не довіряють, ще 27% не визначилися. Загалом ставлення до Європи за останній час майже не змінилося.

Грушецький зазначає, що попри накопичені запитання та претензії до ЄС, українці продовжують сприймати Європу як важливого і відносно надійного партнера, підтримка якого має значення і для морально-психологічного стану суспільства.

Соціолог також звернув увагу, що після 2022 року суттєво зникли вікові та регіональні відмінності у ставленні до ЄС. Якщо раніше молодь була значно більш проєвропейською, то тепер погляди різних демографічних груп значною мірою вирівнялися.

Водночас дані КМІС демонструють показовий парадокс: близько 90% українців підтримують вступ України до Європейського Союзу, але довіряють самому ЄС лише близько половини опитаних. Це свідчить про критичне, але прагматичне ставлення - українці хочуть бачити країну в ЄС, водночас усвідомлюючи обмеження і проблеми у взаємодії з європейськими партнерами.