Как упали симпатии украинцев к США и почему ЕС не верят "на слово": данные КМИС

Уровень доверия украинцев к США как международному партнеру существенно снизился, тогда как отношение к Европейскому Союзу остается сдержанно положительным, но с заметной долей скепсиса.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.
По данным социологического опроса КМИС, сейчас США как государству доверяет лишь около 20% украинцев. При этом почти половина опрошенных заявили о недоверии, а еще треть не смогли определиться. В то же время положительное отношение к самим американцам остается очень высоким - на уровне около 90%.
Грушецкий отмечает, что такая разница между симпатией к народу и доверием к государству объясняет, почему украинцы не готовы "верить на слово" США относительно гарантий безопасности и сдерживания России.
Европейскому Союзу украинцы доверяют больше, но и здесь без полного единодушия. Около половины респондентов заявили о доверии к ЕС, примерно 20% - не доверяют, еще 27% не определились. В целом отношение к Европе за последнее время почти не изменилось.
Грушецкий отмечает, что несмотря на накопившиеся вопросы и претензии к ЕС, украинцы продолжают воспринимать Европу как важного и относительно надежного партнера, поддержка которого имеет значение и для морально-психологического состояния общества.
Социолог также обратил внимание, что после 2022 года существенно исчезли возрастные и региональные различия в отношении к ЕС. Если раньше молодежь была значительно более проевропейской, то теперь взгляды различных демографических групп в значительной степени выровнялись.
В то же время данные КМИС демонстрируют показательный парадокс: около 90% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, но доверяют самому ЕС лишь около половины опрошенных. Это свидетельствует о критическом, но прагматичном отношении - украинцы хотят видеть страну в ЕС, одновременно осознавая ограничения и проблемы во взаимодействии с европейскими партнерами.
