Як візуально подовжити вії без нарощування: прості бʼюті-хитрощі, які працюють

Підкручуйте вії щипцями

Це - найпростіший і найбільш ефективний спосіб миттєво "відкрити" погляд. Підкручені вії здаються довшими, оскільки піднімаються догори, а не "падають" вниз. Для кращого ефекту підігрійте щипці феном (але обовʼязково перевірте температуру, щоб не обпалити повіки).

Використовуйте праймер для вій

Праймер - це база під туш, яка створює обʼєм і додає довжини. Деякі праймери мають у складі мікроволокна, які "нарощують" вії вже після одного шару. Це незамінний засіб для тих, хто хоче ефекту накладних вій без втручань.

Правильна туш - ключ до успіху

Обирайте туш з маркуванням lengthening (подовжуюча) або з мікроволокнами. Щіточка теж має значення: вигнуті або з дрібними щетинками щітки краще розділяють і витягують кожну вію.

Техніка нанесення має значення

Наносьте туш у кілька шарів: від коренів до кінчиків, рухами "зигзагом". Це не тільки подовжує, а й додає обʼєму. Обовʼязково дайте кожному шару підсохнути перед нанесенням наступного.

Темний олівець по лінії росту вій

Заповніть простір між віями темним кайалом або лайнером. Це створює ефект густоти, візуально підкреслює довжину та форму вій.

Сироватки для росту

Регулярне використання сироваток зі складниками на кшталт пептидів, біотину або простагландинів стимулює ріст власних вій. Перші результати вже через 3-4 тижні.

Завдяки цим простим технікам ваші вії виглядатимуть довшими й об’ємнішими без дорогих процедур і салонного втручання. Усе, що потрібно трохи часу, терпіння і правильний догляд.