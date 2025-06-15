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Прикраси, які змінять будь-який образ влітку 2025: об'єм, акценти і морська тематика

Неділя 15 червня 2025 16:53
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Прикраси, які змінять будь-який образ влітку 2025: об'єм, акценти і морська тематика Трендові прикраси на літо 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Літо 2025 року обіцяє бути яскравим і стильним, особливо коли йдеться про аксесуари. У тренді - об'єм, яскраві акценти, багатошаровість і морські мотиви. Лише одна виразна каблучка чи сережки можуть повністю змінити ваш стиль - варто лише правильно їх підібрати.

РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram стилістки Олени Шевченко вирішило розповісти, якими трендовими прикрасами доповнити модні образи влітку 2025.

Основний принцип 2025 - об'єм та акцент. Стилістка зазначила, що краще одна виразна прикраса, ніж десять маленьких, які змагатимуться за увагу. Іноді лише одна акцентна каблучка робить образ завершеним.

Також актуальною є багатошаровість - ланцюжки різної довжини, кілька каблучок на одній руці або поєднання сережок із кафами.

"Головне - тримати баланс: обираємо один тип прикраси та обігруємо образ саме нею. Не потрібно "все краще одразу" - ви не новорічна ялинка", - зазначила Шевченко.

Багатошарові ланцюжки

Починайте з ямочки на шиї та далі вниз. Міксуйте довжину, товщину, фактуру і матеріали. Головне, щоб усе об'єднувалося за тематикою.

Прикраси, які змінять будь-який образ влітку 2025: об'єм, акценти і морська тематика

Якими прикрасами урізноманітнити луки влітку (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Браслети на біцепс

Такі браслети ще називають армлетами. Вони ідеальні для одягу з відкритими руками - топів, сарафанів, майок. Створюють архітектуру образу.

Прикраси, які змінять будь-який образ влітку 2025: об'єм, акценти і морська тематика

Прикраси на літо 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Масивні браслети та каблучки

Тут діє правило: "Або нічого, або об'ємно". Основний принцип - вибирати одну прикрасу, але акцентну і яскраву.

Прикраси, які змінять будь-який образ влітку 2025: об'єм, акценти і морська тематика

Модні прикраси на літо 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Морська тематика

Також у трендах на літо 2025 прикраси в морській стилістиці. Черепашки, перлини, корали, ланцюжки "риб'яча луска". Це класика, яка оживає в нових інтерпретаціях. Перли вибираємо барокові, об'ємні, бажано кольорові.

Прикраси, які змінять будь-який образ влітку 2025: об'єм, акценти і морська тематика

Модні прикраси на літо 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Сережки з фауною

Птахи, рибки, метелики, ящірки. Будь-яка живність, що імпонує вам. Ідеально пасує до гладких зачісок і відкритих плечей.

Прикраси, які змінять будь-який образ влітку 2025: об'єм, акценти і морська тематика

Топ прикрас на літо 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Сережки-"висюльки" або люстри

Довгі, помітні, грайливі - аж до ключиць. Рухомі деталі, ланцюжки, підвіски, намистини. Такі сережки створюють вертикаль, візуально витягують шию і роблять будь-який аутфіт яскравішим і виразнішим.

Прикраси, які змінять будь-який образ влітку 2025: об'єм, акценти і морська тематика

Чим доповнити образи влітку 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Ланцюжки в стилі бохо

Тонкі, неідеальні, з підвісками, монетами, камінчиками, символами. Найкращий вигляд вони мають у багатошарових комбінаціях на засмаглій шкірі, у парі з леном, денімом або топом на голе тіло.

Прикраси, які змінять будь-який образ влітку 2025: об'єм, акценти і морська тематика

Аксесуари на літо 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Їстівні прикраси - фрукти, круасани, солодощі

Це можуть бути оригінальні сережки у вигляді полуниці, персиків, вишень, каблучки з мінікруасанами, підвіски-макаруни.

Прикраси, які змінять будь-який образ влітку 2025: об'єм, акценти і морська тематика

Аксесуари на літо 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

"Навіть якщо твій гардероб базовий, або ти в пошуках свого стилю - актуальні прикраси = швидкий апгрейд образу. Ідеально для тих, хто хоче виглядати сучасно з мінімальними витратами", - підкреслила Олена Шевченко.

Прикраси, які змінять будь-який образ влітку 2025: об'єм, акценти і морська тематика

Тренди аксесуарів на літо 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

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