Как визуально удлинить ресницы без наращивания: простые бьюти-хитрости, которые работают

Хотите иметь длинные и выразительные ресницы, но не хотите прибегать к наращиванию? Хорошая новость, что удлинить ресницы визуально вполне возможно, и для этого достаточно правильного макияжа, ухода и нескольких простых трюков.
РБК-Украина делится советами, которые изменят ваш взгляд уже сегодня.
Это - самый простой и наиболее эффективный способ мгновенно "открыть" взгляд. Подкрученные ресницы кажутся длиннее, поскольку поднимаются вверх, а не "падают" вниз. Для лучшего эффекта подогрейте щипцы феном (но обязательно проверьте температуру, чтобы не обжечь веки).
Праймер - это база под тушь, которая создает объем и добавляет длину. Некоторые праймеры имеют в составе микроволокна, которые "наращивают" ресницы уже после одного слоя. Это незаменимое средство для тех, кто хочет эффекта накладных ресниц без вмешательств.
Выбирайте тушь с маркировкой lengthening (удлиняющая) или с микроволокнами. Щеточка тоже имеет значение: изогнутые или с мелкими щетинками щетки лучше разделяют и вытягивают каждую ресничку.
Наносите тушь в несколько слоев: от корней к кончикам, движениями "зигзагом". Это не только удлиняет, но и добавляет объем. Обязательно дайте каждому слою подсохнуть перед нанесением следующего.
Заполните пространство между ресницами темным кайалом или лайнером. Это создает эффект густоты, визуально подчеркивает длину и форму ресниц.
Регулярное использование сывороток с компонентами вроде пептидов, биотина или простагландинов стимулирует рост собственных ресниц. Первые результаты уже через 3-4 недели.
Благодаря этим простым техникам ваши ресницы будут выглядеть длиннее и объемнее без дорогих процедур и салонного вмешательства. Все, что нужно немного времени, терпения и правильный уход.
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При создании материала были использованы источники: сайты Vogue и Glamour, Harper's Bazaar, Cosmopolitan.