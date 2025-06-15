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Ці головні убори будуть у моді влітку-2025: що вибрати замість панами

Неділя 15 червня 2025 07:15
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Ці головні убори будуть у моді влітку-2025: що вибрати замість панами Модні головні убори на літо 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Літо-2025 диктує нові правила в моді на головні убори. Замість звичних панам на перший план виходять стильні хустки, шапочки кроше, кепки та солом'яні капелюхи.

РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram фешн-блогерки під ніком julia_stylelover розповідає, які головні убори вибрати на літній сезон.

Хустки

У 2025 році хустка повертається в моду як стильний і багатофункціональний аксесуар. Вона не тільки захищає від сонця, а й надає образу характеру - від богемної легкості до ретро-елегантності.

"Крім того, хустку можна пов'язати як топ, можна пов'язати на талію або на сумку. На пляж - хустка, великі окуляри, кліпси і якийсь звичайний чорно-білий купальник", - зазначила блогерка.

В'язані шапочки

Хендмейд-естетика в моді як ніколи - речі "з душею" цінуються більше, ніж мас-маркет. Такі шапочки зручні, вони ідеально підходять для фестивалів, пляжу, прогулянок, а також чудово доповнюють образи в стилі бохо, ретро, глем-90-х.

За словами стилістки, особливо гарно виглядає цей головний убір на довгому волоссі.

Панамки кроше

Ще один тренд літа 2025. Кроше - це техніка в'язання гачком. Шапочки в цьому стилі мають такий вигляд, ніби їх зв'язала бабуся вручну. Вони можуть бути щільними або ажурними, кольоровими або мінімалістичними.

Кепки

Кепки - один з найактуальніших головних уборів літа 2025. І якщо раніше вони асоціювалися переважно зі спортом або стрітстайлом, то тепер кепка стала повноцінним модним аксесуаром, який легко вписати навіть у більш вишукані образи.

Які кепки актуальні:

  • базові однотонні (бежеві, білі, чорні, графітові)
  • кепки з логотипами - брендовані або з написами
  • лляні, замшеві, джинсові та навіть в'язані - матеріали дуже різні
  • зі злегка зігнутим або прямим козирком, класичні або з легкою ноткою ретро.

Капелюхи із соломи та рафії

Солом'яні капелюхи - це класика літнього стилю, яка влітку 2025 року отримує нове модне звучання. Вони не тільки практичні, а й неймовірно стильні, легко адаптуються під будь-який образ - від пляжного до міського.

Що в моді у 2025 році:

  • класичні крислаті капелюхи - як у стилі французьких фільмів 70-х
  • канотьє - з плоским верхом і жорсткими полями, іноді з атласною стрічкою.
  • панами з рафії - м'які, трохи "пам'яті", ідеально під бохо або casual
  • капелюхи з незвичним декором - стрічки, намисто, бахрома або плетені квіти.

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