Польща визнала РФ державою-спонсором тероризму
Сейм Польщі ухвалив резолюцію про визнання Російської Федерації державою - спонсором тероризму, разом із запропонованою партією PiS поправкою щодо Смоленської катастрофи.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio24.
Ініціативу у середу, 14 грудня, підтримала більшість депутатів у польському Сеймі, віддавши 231 "за".
На попередній сесії Сейм мав проголосувати за резолюцію про визнання Росії країною, яка підтримує тероризм. Під час вечірніх дебатів представники клубів одностайно висловилися за резолюцію, зміст якої було попередньо узгоджено. Однак у ході обговорення до проекту було внесено поправку від ПіС, що викликало заперечення з боку опозиції. У результаті опозиційні депутати не брали участі у голосуванні, порушивши кворум.
Під час наступного голосування Сейм ухвалив резолюцію з поправкою. Він був схвалений 14 грудня 231 голосом із 234 виборців.
На ухвалення резолюції польським Сеймом відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Польський Сейм визнав РФ державою-спонсором тероризму. Вдячний нашим польським союзникам за це важливе рішення", - написав чиновник у Twitter.
Єрмак також висловив упевненість, що це "стане трендом серед багатьох інших країн".
Нагадаємо, у листопаді в Європарламенті погодили резолюцію про визнання Росії державою-терористом.
Додамо, що нещодавно парламент Чехії визнав режим у Росії терористичним. Раніше сенат Польщі та парламент Естонії також визнали російський режим терористичним.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.