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Як вижити у спеку в квартирі без кондиціонера: прості лайфхаки, що працюють

Які способи допоможуть охолодити квартиру у спеку (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Коли стовпчики термометрів вперто тримаються вище 30 градусів, а кондиціонера немає, оселя дуже швидко перетворюється на сауну. Знаходитися вдома неможливо, та й на вулиці - не краще. Як охолодити житло та себе влітку і без кондиціонера?

Які існують прості способи знизити температуру повітря в приміщенні без додаткового вкладення грошей, розповідає РБК-Україна.

Провітрюйте тільки вночі або рано-вранці

  • Закривайте вікна і штори зранку (до 9:00), особливо на сонячному боці
  • Провітрюйте з 22:00 до 6:00, коли температура опускається
  • Робіть протяг вночі - відкрийте всі вікна й двері на 30 хвилин
  • На день використовуйте темні штори або фольгу для відбиття сонця
  • Головне - тримайте тепло зовні та не впускайте його в дім

Зволожуйте повітря

  • Повісьте на вікна вологу простирадло або рушник
  • Сушіть білизну в кімнаті - наприклад, на спеціальній сушці
  • Розставте миски з дуже холодною водою або льодом
  • Волога випаровуватиметься і створюватиме природне охолодження

Використовуйте вентилятор правильно

  • Направте вентилятор у бік від себе - так він виштовхує гаряче повітря
  • Поставте перед ним миску з льодом або пляшки з морозилки

Мінімізуйте внутрішнє тепло

  • Вимикайте прилади, які не використовуєте (ноутбук, роутер, світло, побутові прилади)
  • Готуйте їжу зранку або після 21:00, не включайте духовку вдень
  • Уникайте прасування, прання в денні години
  • Усі електроприлади генерують тепло - це додає +1-2 градуси в приміщенні

Що одягнути та як охолодити себе

  • Носіть вільний одяг з бавовни або льону, світлого кольору
  • Зволожуйте шкіру термальною водою або прохолодною серветкою
  • Прикладіть лід або пляшку з холодною водою до зап'ясть, шиї, потилиці
  • Влаштуйте прохолодну ванночку для ніг - це швидко знижує температуру тіла
  • Не приймайте надто холодний душ - контраст може викликати стрес для організму

Що пити і їсти у спеку

  • Пийте кімнатну або трохи прохолодну воду, не холодні напої з льодом
  • Уникайте солодких газованих напоїв та кави - вони зневоднюють
  • Їжте легку їжу, більше овочів, фруктів, супів-пюре, смузі
  • Відмовтесь від алкоголю - він розширює судини, викликає перегрів
  • Найкращі напої у спеку: вода з лимоном, чай з м’ятою, компоти без цукру

Що ще може допомогти

  • Зберігайте подушки, простирадла або піжаму у морозильнику
  • Якщо спека не спадає - переносьте сон на підлогу, де завжди трохи прохолодніше
  • Прикладіть до себе пляшку з холодною водою, загорнуту в тканину
  • Навіть 1-2 градуси зниження температури у приміщенні вже покращують самопочуття

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Під час написання матеріалу були використані джерела: World Health Organization, інструкції ДСНС та МОЗ України, поради клініки Mayo, National Weather Service

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