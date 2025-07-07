Как выжить в жару в квартире без кондиционера: простые лайфхаки, которые работают

Когда столбики термометров упорно держатся выше 30 градусов, а кондиционера нет, дом очень быстро превращается в сауну. Находиться дома невозможно, да и на улице - не лучше. Как охладить жилье и себя летом и без кондиционера?
Какие существуют простые способы снизить температуру воздуха в помещении без дополнительного вложения денег, рассказывает РБК-Украина.
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При написании материала были использованы источники: World Health Organization, инструкции ГСЧС и МОЗ Украины, советы клиники Mayo, National Weather Service