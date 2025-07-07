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Как выжить в жару в квартире без кондиционера: простые лайфхаки, которые работают

Какие способы помогут охладить квартиру в жару (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Когда столбики термометров упорно держатся выше 30 градусов, а кондиционера нет, дом очень быстро превращается в сауну. Находиться дома невозможно, да и на улице - не лучше. Как охладить жилье и себя летом и без кондиционера?

Какие существуют простые способы снизить температуру воздуха в помещении без дополнительного вложения денег, рассказывает РБК-Украина.

Проветривайте только ночью или рано утром

  • Закрывайте окна и шторы утром (до 9:00), особенно на солнечной стороне
  • Проветривайте с 22:00 до 6:00, когда температура опускается
  • Делайте сквозняк ночью - откройте все окна и двери на 30 минут
  • На день используйте темные шторы или фольгу для отражения солнца
  • Главное - держите тепло снаружи и не впускайте его в дом

Увлажняйте воздух

  • Повесьте на окна влажную простыню или полотенце
  • Сушите белье в комнате - например, на специальной сушке
  • Расставьте миски с очень холодной водой или льдом
  • Влага будет испаряться и создавать естественное охлаждение

Используйте вентилятор правильно

  • Направьте вентилятор в сторону от себя - так он выталкивает горячий воздух
  • Поставьте перед ним миску со льдом или бутылки из морозилки

Минимизируйте внутреннее тепло

  • Выключайте приборы, которые не используете (ноутбук, роутер, свет, бытовые приборы)
  • Готовьте еду утром или после 21:00, не включайте духовку днем
  • Избегайте глажки, стирки в дневные часы
  • Все электроприборы генерируют тепло - это добавляет +1-2 градуса в помещении

Что одеть и как охладить себя

  • Носите свободную одежду из хлопка или льна, светлого цвета
  • Увлажняйте кожу термальной водой или прохладной салфеткой
  • Приложите лед или бутылку с холодной водой к запястьям, шее, затылку
  • Устройте прохладную ванночку для ног - это быстро снижает температуру тела
  • Не принимайте слишком холодный душ - контраст может вызвать стресс для организма

Что пить и есть в жару

  • Пейте комнатную или немного прохладную воду, не холодные напитки со льдом
  • Избегайте сладких газированных напитков и кофе - они обезвоживают
  • Ешьте легкую пищу, больше овощей, фруктов, супов-пюре, смузи
  • Откажитесь от алкоголя - он расширяет сосуды, вызывает перегрев
  • Лучшие напитки в жару: вода с лимоном, чай с мятой, компоты без сахара

Что еще может помочь

  • Храните подушки, простыни или пижаму в морозильнике
  • Если жара не спадает - переносите сон на пол, где всегда немного прохладнее
  • Приложите к себе бутылку с холодной водой, завернутую в ткань
  • Даже 1-2 градуса снижения температуры в помещении уже улучшают самочувствие

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При написании материала были использованы источники: World Health Organization, инструкции ГСЧС и МОЗ Украины, советы клиники Mayo, National Weather Service

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