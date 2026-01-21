Як вижити при отруєнні чадним газом: МОЗ поділилось з українцями важливою інструкцією

Основні правила безпеки

Найчастіше отруєння трапляється через порушення правил безпеки та використання для обігріву приладів, які для цього не призначені.

Правила безпеки:

не використовуйте для обігріву кімнат газові плити та духовки;

генератори та бензинові двигуни експлуатуйте тільки поза приміщеннями, на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та вентиляційних отворів.

При роботі яких приладів може виділятись чадний газ (інфографіка МОЗ) Головні правила, які убезпечать вас від отруєння чадним газом (інфографіка МОЗ)

Симптоми та перша допомога

Реакція на чадний газ може розвинутися за кілька хвилин. Особливо небезпечно для людей, що сплять або перебувають у стані алкогольного сп’яніння - вони можуть отруїтися ще до появи симптомів.

Найефективніше лікування - тривале вдихання кисню, що можливо лише у медичних закладах.

Симптоми отруєння чадним газом (інфографіка МОЗ)

Якщо ви підозрюєте отруєння чадним газом:

вимкніть усі прилади, крім електричних, і відчиніть вікна;

вийдіть або винесіть потерпілих на вулицю, підкладіть подушку під голову, розстебніть одяг;

викличте рятувальників (101 або 112), аварійну газову службу (104) та швидку допомогу (103).

"Нагадуйте номери екстрених служб дітям", - радять у відомстві.

МОЗ та ДСНС наголошують на важливості дотримання правил безпеки та своєчасної допомоги у разі отруєння чадним газом.

Як надати першу допомогу при отруєнні чадним газом (інфографіка МОЗ)