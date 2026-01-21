Як вижити при отруєнні чадним газом: МОЗ поділилось з українцями важливою інструкцією

Чадний газ не має кольору, запаху чи смаку, тож людина не може його відчути. Водночас навіть невеликі концентрації можуть спричинити серйозне отруєння або смерть.
РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОЗ у Facebook розповідає, як запобігти отруєнню чадним газом.
Найчастіше отруєння трапляється через порушення правил безпеки та використання для обігріву приладів, які для цього не призначені.
Правила безпеки:
Реакція на чадний газ може розвинутися за кілька хвилин. Особливо небезпечно для людей, що сплять або перебувають у стані алкогольного сп’яніння - вони можуть отруїтися ще до появи симптомів.
Найефективніше лікування - тривале вдихання кисню, що можливо лише у медичних закладах.
Якщо ви підозрюєте отруєння чадним газом:
вимкніть усі прилади, крім електричних, і відчиніть вікна;
вийдіть або винесіть потерпілих на вулицю, підкладіть подушку під голову, розстебніть одяг;
викличте рятувальників (101 або 112), аварійну газову службу (104) та швидку допомогу (103).
"Нагадуйте номери екстрених служб дітям", - радять у відомстві.
МОЗ та ДСНС наголошують на важливості дотримання правил безпеки та своєчасної допомоги у разі отруєння чадним газом.
