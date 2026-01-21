RU

Общество Образование Деньги Изменения

Как выжить при отравлении угарным газом: Минздрав поделился с украинцами важной инструкцией

Каких правил придерживаться, чтобы не отравиться угарным газом (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Угарный газ не имеет цвета, запаха или вкуса, поэтому человек не может его почувствовать. В то же время даже небольшие концентрации могут вызвать серьезное отравление или смерть.

РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook рассказывает, как предотвратить отравление угарным газом.

Основные правила безопасности

Чаще всего отравление случается из-за нарушения правил безопасности и использования для обогрева приборов, которые для этого не предназначены.

Правила безопасности:

  • не используйте для обогрева комнат газовые плиты и духовки;
  • генераторы и бензиновые двигатели эксплуатируйте только вне помещений, на расстоянии не менее 6 метров от окон, дверей и вентиляционных отверстий.

При работе каких приборов может выделяться угарный газ (инфографика МОЗ)Главные правила, которые обезопасят вас от отравления угарным газом (инфографика МОЗ)

Симптомы и первая помощь

Реакция на угарный газ может развиться за несколько минут. Особенно опасно для людей, спящих или находящихся в состоянии алкогольного опьянения - они могут отравиться еще до появления симптомов.

Самое эффективное лечение - длительное вдыхание кислорода, что возможно только в медицинских учреждениях.

Симптомы отравления угарным газом (инфографика Минздрава)

Если вы подозреваете отравление угарным газом:

  • выключите все приборы, кроме электрических, и откройте окна;

  • выйдите или вынесите пострадавших на улицу, подложите подушку под голову, расстегните одежду;

  • вызовите спасателей (101 или 112), аварийную газовую службу(104) и скорую помощь (103).

"Напоминайте номера экстренных служб детям", - советуют в ведомстве.

Минздрав и ГСЧС подчеркивают важность соблюдения правил безопасности и своевременной помощи в случае отравления угарным газом.

Как оказать первую помощь при отравлении угарным газом (инфографика Минздрава)

Читайте также о том, что недавно в столице произошла трагедия, в результате которой погибли сразу три человека. Правоохранители расследуют обстоятельства смерти семьи, причиной которой стало отравление угарным газом в жилой квартире.

Ранее мы писали о том, что в результате очередной атаки РФ на Киев 9 января загорелись дома, несколько человек пришлось госпитализировать из-за отравления угарным газом.

