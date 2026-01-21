Как выжить при отравлении угарным газом: Минздрав поделился с украинцами важной инструкцией

Основные правила безопасности

Чаще всего отравление случается из-за нарушения правил безопасности и использования для обогрева приборов, которые для этого не предназначены.

Правила безопасности:

не используйте для обогрева комнат газовые плиты и духовки;

генераторы и бензиновые двигатели эксплуатируйте только вне помещений, на расстоянии не менее 6 метров от окон, дверей и вентиляционных отверстий.

При работе каких приборов может выделяться угарный газ (инфографика МОЗ) Главные правила, которые обезопасят вас от отравления угарным газом (инфографика МОЗ)

Симптомы и первая помощь

Реакция на угарный газ может развиться за несколько минут. Особенно опасно для людей, спящих или находящихся в состоянии алкогольного опьянения - они могут отравиться еще до появления симптомов.

Самое эффективное лечение - длительное вдыхание кислорода, что возможно только в медицинских учреждениях.

Симптомы отравления угарным газом (инфографика Минздрава)

Если вы подозреваете отравление угарным газом:

выключите все приборы, кроме электрических, и откройте окна;

выйдите или вынесите пострадавших на улицу, подложите подушку под голову, расстегните одежду;

вызовите спасателей (101 или 112), аварийную газовую службу(104) и скорую помощь (103).

"Напоминайте номера экстренных служб детям", - советуют в ведомстве.

Минздрав и ГСЧС подчеркивают важность соблюдения правил безопасности и своевременной помощи в случае отравления угарным газом.

Как оказать первую помощь при отравлении угарным газом (инфографика Минздрава)