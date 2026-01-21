Как выжить при отравлении угарным газом: Минздрав поделился с украинцами важной инструкцией

Угарный газ не имеет цвета, запаха или вкуса, поэтому человек не может его почувствовать. В то же время даже небольшие концентрации могут вызвать серьезное отравление или смерть.
РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook рассказывает, как предотвратить отравление угарным газом.
Чаще всего отравление случается из-за нарушения правил безопасности и использования для обогрева приборов, которые для этого не предназначены.
Правила безопасности:
Реакция на угарный газ может развиться за несколько минут. Особенно опасно для людей, спящих или находящихся в состоянии алкогольного опьянения - они могут отравиться еще до появления симптомов.
Самое эффективное лечение - длительное вдыхание кислорода, что возможно только в медицинских учреждениях.
Если вы подозреваете отравление угарным газом:
выключите все приборы, кроме электрических, и откройте окна;
выйдите или вынесите пострадавших на улицу, подложите подушку под голову, расстегните одежду;
вызовите спасателей (101 или 112), аварийную газовую службу(104) и скорую помощь (103).
"Напоминайте номера экстренных служб детям", - советуют в ведомстве.
Минздрав и ГСЧС подчеркивают важность соблюдения правил безопасности и своевременной помощи в случае отравления угарным газом.
Читайте также о том, что недавно в столице произошла трагедия, в результате которой погибли сразу три человека. Правоохранители расследуют обстоятельства смерти семьи, причиной которой стало отравление угарным газом в жилой квартире.
Ранее мы писали о том, что в результате очередной атаки РФ на Киев 9 января загорелись дома, несколько человек пришлось госпитализировать из-за отравления угарным газом.