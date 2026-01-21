ua en ru
Как выжить при отравлении угарным газом: Минздрав поделился с украинцами важной инструкцией

Среда 21 января 2026 08:00
Как выжить при отравлении угарным газом: Минздрав поделился с украинцами важной инструкцией Каких правил придерживаться, чтобы не отравиться угарным газом (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Угарный газ не имеет цвета, запаха или вкуса, поэтому человек не может его почувствовать. В то же время даже небольшие концентрации могут вызвать серьезное отравление или смерть.

РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook рассказывает, как предотвратить отравление угарным газом.

Основные правила безопасности

Чаще всего отравление случается из-за нарушения правил безопасности и использования для обогрева приборов, которые для этого не предназначены.

Правила безопасности:

  • не используйте для обогрева комнат газовые плиты и духовки;
  • генераторы и бензиновые двигатели эксплуатируйте только вне помещений, на расстоянии не менее 6 метров от окон, дверей и вентиляционных отверстий.

На зображенні може бути: ‎текст «‎ПРИ РОБОТΙ ЯКИх ПРИЛАДИВ МОЖЕ ВИДлЯТИСя чаДНИЙ ГАЗ? اپلا ОХОРОНИ MIHICTEPCTBO ЗДОРОВЯ УКРАИНИ ДСНСУКРАНИ Ни ДСНС KP YKPA двигуни внутришнього згоряння автомобил.в та суден дров /газови/вугльн печи портативнй бензинов. генератори МИйни машини камини вугльн грилй рил газов. водонагрвачи гасови об.гривачί тощо.‎»‎При работе каких приборов может выделяться угарный газ (инфографика МОЗ)На зображенні може бути: текст «БАЗОВ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ, ЩОБ ЗАПОБГТИ ОтрУЕННЮ ЧАДНИм ГАЗОМ Dg MIHICTEPCTBO ЗДОРОВЯ УКРАННИ ДСНСУКРАЙНИ ДСНС УКРАН Не залишайте без нагляду BBİMKHEHİ газов. прилади. Не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному прими прим.щенн.. Не використовуйте генератор ЧИ будь-як бензиновй двигуни на в.стани менш метр.в В.Д BİKOH, двереи ЧИ вентиляцийних отворив. Часто провитрюйте примищення, в якому газови прилади. Регулярно перевиряйте справнисть газового обладнання, вентиляцийних канал.в та димоход.в. Встановить детектор чадного газу- прилад для визначення ЙогО концент трацй! в ΠОВΪ оΡΙ. Tpi. Завжди видчиняйте заслинку в П.ЧЦί чи KaMİHi.»Главные правила, которые обезопасят вас от отравления угарным газом (инфографика МОЗ)

Симптомы и первая помощь

Реакция на угарный газ может развиться за несколько минут. Особенно опасно для людей, спящих или находящихся в состоянии алкогольного опьянения - они могут отравиться еще до появления симптомов.

Самое эффективное лечение - длительное вдыхание кислорода, что возможно только в медицинских учреждениях.

На зображенні може бути: текстСимптомы отравления угарным газом (инфографика Минздрава)

Если вы подозреваете отравление угарным газом:

  • выключите все приборы, кроме электрических, и откройте окна;

  • выйдите или вынесите пострадавших на улицу, подложите подушку под голову, расстегните одежду;

  • вызовите спасателей (101 или 112), аварийную газовую службу(104) и скорую помощь (103).

"Напоминайте номера экстренных служб детям", - советуют в ведомстве.

Минздрав и ГСЧС подчеркивают важность соблюдения правил безопасности и своевременной помощи в случае отравления угарным газом.

На зображенні може бути: текст «ПЕРША ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛИМ В PA3I ОтрУЕННЯ Dg MIHICTEPCTBO ЧАДНИМ ГАЗОМ УКРАННИ ДСНСУКРАЙНИ ДСНС СРАЙНИ Якщо Ви допомагаете людин. 3 ознаками отруення чадним газом: Вимкнить yci прилади, KpiM електричних Вίдкрийте В.кн, щоби впустити примищення повитря Вийдить або винесить потерп.лого на віже повитря TAMA окладить π.Д голову постраждалому подушку або валик одягу Розстебнить постраждалому одяГ (KOMip сорочки, пояс), щоб полегшити дихання. Викликайте медик.в 103. Найкраща допомога при отруенн. чадним газом В меди медичних умовах -довГо тривале вдихання кисню.»Как оказать первую помощь при отравлении угарным газом (инфографика Минздрава)

Читайте также о том, что недавно в столице произошла трагедия, в результате которой погибли сразу три человека. Правоохранители расследуют обстоятельства смерти семьи, причиной которой стало отравление угарным газом в жилой квартире.

Ранее мы писали о том, что в результате очередной атаки РФ на Киев 9 января загорелись дома, несколько человек пришлось госпитализировать из-за отравления угарным газом.

