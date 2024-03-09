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Як військовому оскаржити висновок ВЛК: покрокова інструкція

Субота 09 березня 2024 08:20
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Як військовому оскаржити висновок ВЛК: покрокова інструкція Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Якщо військовослужбовець вважає, що рішення комісії не відображає його реального стану здоров’я, він може оскаржити висновки ВЛК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сил територіальної оборони ЗСУ в Facebook.

Для цього необхідно написати письмове звернення до командира частини щодо розгляду питання про зміну ступеня тяжкості травми

Після цього командир скеровує бійця на лікарсько-експертну комісію (ЛКК), і тоду вже ЛКК ухвалює рішення.

У разі втрати працездатності понад 60 днів - будь-яка травма вважається тяжкою.

При цьому зазначається, що становлення ступеня тяжкості травм не належить до повноважень штатних та позаштатних ВЛК.

Реформа військово-лікарських комісій в Україні

ВЛК наразі знаходяться чи не на тому ж рівні скандальності та корупційності, ніж колишні військкомати. Є багато історій, як за хабар там можна отримати будь-яку довідку про непридатність. Тому влада вирішила реформувати ВЛК. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що військово-лікарські комісії у країні працюють неякісно. Він зазначав, що влада підготує рішення для того, щоб виправити такі проблеми.

У вересні Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо реформи військово-лікарських експертиз в Збройних силах України.

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ВЛК Війна Росії проти України
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