Как военному обжаловать заключение ВВК: пошаговая инструкция
Если военнослужащий считает, что решение комиссии не отражает его реального состояния здоровья, он может обжаловать заключение ВВК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сил территориальной обороны ВСУ в Facebook.
Для этого необходимо написать письменное обращение к командиру части по рассмотрению вопроса об изменении степени тяжести травмы
После этого командир направляет бойца на врачебно-экспертную комиссию (ВЭК), и тогда уже ВЭК принимает решение.
В случае потери трудоспособности более 60 дней - любая травма считается тяжелой.
При этом отмечается, что установление степени тяжести травм не относится к полномочиям штатных и внештатных ВВК.
Реформа военно-врачебных комиссий в Украине
ВВК сейчас находятся едва ли не на том же уровне скандальности и коррупционности, чем бывшие военкоматы. Есть много историй, как за взятку там можно получить любую справку о негодности. Поэтому власти решили реформировать ВВК. Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военно-врачебные комиссии в стране работают некачественно. Он отмечал, что власти подготовят решение для того, чтобы устранить такие проблемы.
В сентябре Зеленский ввел в действие решение СНБО по реформе военно-врачебных экспертиз в Вооруженных силах Украины.
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