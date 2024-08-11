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Як виїхати з окупації. У Мінреінтеграції нагадали про гумкоридор у Волинській області

Фото: ілюстративне фото евакуаціі населення (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У зв'язку з обстрілами РФ, роботу гуманітарного коридору в Сумській області було призупинено. Проте щоб повернутися з окупації, українці можуть скористатися пунктом пропуску на білорусько-українському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У відомстві зазначили, що донедавна українці з тимчасово окупованих територій поверталися на підконтрольну уряду України територію через гуманітарний коридор "Колотилівка - Покровка", що розташований в Сумській області. Але зараз він не працює. Причиною стали ворожі обстріли.

Однак, можливим варіантом виїзду залишається пункт пропуску на білорусько-українському кордоні "Мокрани — Доманове". Ним можуть скористатися всі громадяни України за наявності будь-яких українських документів.

У Мінреінтеграції розповіли, що після перетину кордону українців зустрічають представники місцевої влади, соціальних та екстрених служб та волонтери.

Зокрема, волонтери надають допомогу з пересуванням літнім та маломобільним людям, а також безкоштовно відвозять людей до Ковеля. За необхідності, допомагають придбати залізничні квитки до інших регіонів України. Усім забезпечується можливість залишитися на безкоштовну ночівлю з харчуванням.

"Також проводиться реєстрація на отримання грошової допомоги у розмірі 10 800 гривень від міжнародної організації та надається допомога з пошуку безкоштовного тимчасового житла, працевлаштування тощо", - додали в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, що 3 серпня стало відомо, що з окупованої частини Херсонської області вивезли 8 українських дітей. Зараз вони перебувають в Україні.

Також 29 липня ми писали, що Україні вдалось повернути додому 12 дітей з окупації.

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