Як виїхати з окупації. У Мінреінтеграції нагадали про гумкоридор у Волинській області

У зв'язку з обстрілами РФ, роботу гуманітарного коридору в Сумській області було призупинено. Проте щоб повернутися з окупації, українці можуть скористатися пунктом пропуску на білорусько-українському кордоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
У відомстві зазначили, що донедавна українці з тимчасово окупованих територій поверталися на підконтрольну уряду України територію через гуманітарний коридор "Колотилівка - Покровка", що розташований в Сумській області. Але зараз він не працює. Причиною стали ворожі обстріли.
Однак, можливим варіантом виїзду залишається пункт пропуску на білорусько-українському кордоні "Мокрани — Доманове". Ним можуть скористатися всі громадяни України за наявності будь-яких українських документів.
У Мінреінтеграції розповіли, що після перетину кордону українців зустрічають представники місцевої влади, соціальних та екстрених служб та волонтери.
Зокрема, волонтери надають допомогу з пересуванням літнім та маломобільним людям, а також безкоштовно відвозять людей до Ковеля. За необхідності, допомагають придбати залізничні квитки до інших регіонів України. Усім забезпечується можливість залишитися на безкоштовну ночівлю з харчуванням.
"Також проводиться реєстрація на отримання грошової допомоги у розмірі 10 800 гривень від міжнародної організації та надається допомога з пошуку безкоштовного тимчасового житла, працевлаштування тощо", - додали в Мінреінтеграції.
Нагадаємо, що 3 серпня стало відомо, що з окупованої частини Херсонської області вивезли 8 українських дітей. Зараз вони перебувають в Україні.
Також 29 липня ми писали, що Україні вдалось повернути додому 12 дітей з окупації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.