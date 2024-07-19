З окупації до України повернули ще 12 дітей

В Україну вдалось повернути ще 12 дітей. Увесь час вони перебували на тимчасово окупованій території (ТОТ) трьох областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена Дмитро Лубінця.

"Діти разом зі своїми рідними проживали на тимчасово окупованих територіях - у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. На щастя, нині вони вже на підконтрольній Україні території", - розповів він.

За словами омбудсмена, кожна родина по-своєму переживала безлад, який чинять окупанти. Зокрема, родини розповідають, як їм примусово нав’язували брати російські паспорти, адже без "нових документів" вони не могли користуватися жодними соціальними гарантіями чи медичною допомогою.

"Лікарі не приймають навіть дітей із вродженими вадами, яким потрібен ретельний догляд. Однак батькам пропонують відправити дітей на "реабілітацію", яка часто є депортацією чи примусовим переміщенням. Деяким дітям доводилося відвідувати російські школи, в яких здійснювалася активна агітація за "руський мір", - каже Лубінець.

Зі слів повернутих, росіяни на ТОТ затримують, б’ють, катують струмом, вчиняють психологічний тиск на дорослих, а дітей допитують без присутності батьків і також застосовують методи катування. Також регулярно проводять безпідставні обшуки в будинках місцевих мешканців.

"Вразила історія повернутого хлопця, який, плануючи своє майбутнє, виїхав з ТОТ, адже хоче стати українським рятівником і здобути освіту в омріяному закладі вищої освіти", - розповів він.