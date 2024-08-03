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З окупації у Херсонській області вивезли ще вісьмох дітей

Херсон, Субота 03 серпня 2024 13:33
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З окупації у Херсонській області вивезли ще вісьмох дітей Фото: з окупації евакуювали 8 херсонських дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

З окупованої частини Херсонської області вивезли ще вісьмох дітей. Вони вже перебувають на підконтрольній Україні території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Telegram.

З окупації вдалося повернути п'ятьох дівчаток та трьох хлопчиків віком від 6 до 17 років.

"Дітей зустріли на рідній землі й усі жахіття для них вже позаду. Нині вони разом зі своїми батьками знаходяться у безпеці. Отримують необхідну медичну та психологічну допомогу", - йдеться у повідомленні.

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернуто вже 162 дитини з Херсонської області.

Повернення українських дітей

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що Росія незаконно вивезла понад 19 тисяч українських дітей.

Варто зазначити, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у справі про депортацію українських дітей. У недавніх пакетах санкцій Європейський союз запровадив обмеження проти осіб, причетних до депортації українських дітей. Йдеться про громадян Росії та Білорусі.

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Херсонська область Евакуація Діти
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