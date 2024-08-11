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Как выехать из оккупации. В Минреинтеграции напомнили о гумкоридоре в Волынской области

Фото: иллюстративное фото эвакуации населения (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В связи с обстрелами РФ работа гуманитарного коридора в Сумской области была приостановлена. Однако, чтобы вернуться с оккупации, украинцы могут воспользоваться пунктом пропуска на белорусско-украинской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В ведомстве отметили, что недавно украинцы с временно оккупированных территорий возвращались на подконтрольную правительству Украины территорию через гуманитарный коридор "Колотыловка - Покровка", расположенный в Сумской области. Но сейчас он не работает. Причиной стали вражеские обстрелы.

Однако возможным вариантом выезда остается пункт пропуска на белорусско-украинской границе "Мокраны - Доманово". Им могут воспользоваться все граждане Украины при любых украинских документах.

В Минреинтеграции рассказали, что после пересечения границы украинцев встречают представители местных властей, социальных и экстренных служб и волонтеры.

В частности, волонтеры оказывают помощь с передвижением пожилым и маломобильным людям, а также бесплатно увозят людей в Ковель. При необходимости, помогают приобрести ж/д билеты в другие регионы Украины. Всем обеспечивается возможность остаться на бесплатную ночевку с питанием.

"Также проводится регистрация на получение денежной помощи в размере 10 800 гривен от международной организации и оказывается помощь в поиске бесплатного временного жилья, трудоустройства и т.д.", - добавили в Минреинтеграции.

Напомним, что 3 августа стало известно, что из оккупированной части Херсонской области вывезли 8 украинских детей. Сейчас они находятся в Украине.

Также 29 июля мы писали, что Украине удалось вернуть домой 12 детей из оккупации.

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