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Як виїхати за кордон з домашньою твариною: алгоритм дій

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Неділя 20 серпня 2023 06:18
Як виїхати за кордон з домашньою твариною: алгоритм дій Фото: українцям пояснили, як виїхати за кордон з домашньою твариною (freepik)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українці можуть виїхати за кордон з домашніми улюбленцями, але для цього слід підготувати спеціальні документи та зробити щеплення тварині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Зазначимо, що країни мають різні правила перетину кордон з домашніми тваринами. З ними можна ознайомитись за посиланням.

Після цього слід відвідати лікаря ветеринарної медицини, щоб зробити тварині чіпування та щеплення проти сказу (можна робити з 12 тижнів віку тварини).

При цьому ідентифікація тварин повинна бути зроблена раніше ніж вакцинація проти сказу. ЦІ дії мають бути внесені у ветеринарно-санітарний паспорт встановленого зразка, який видається у державній лікарні ветеринарної медицини.

Зазначається, що забір крові для дослідження на титр антирабічних антитіл роблять щонайменше через 30 днів після дати вакцинації та за 3 місяці до дати переміщення. Це можна провести у лікарні ветеринарної медицини.

До того ж, слід здійснити протипаразитарні обробки, якщо це є вимогою країни-призначення, та отримати ветеринарне свідоцтво Ф-1 у державній лікарні ветеринарної медицини, яке діє протягом 72 години.

Як виїхати за кордон з домашньою твариною: алгоритм дій

Після цього необхідно отримати міжнародний ветеринарний сертифікат, що залежить від того яким чином ви плануєте перетнути кордон:

  • якщо залізничним транспортом (або авіа після закінчення війни) - слід звернутися до територіальних органів Держпродспоживслужби на кордоні вашого регіону (перед поїздкою);
  • якщо автомобільним транспортом - до територіальних органів Держпродспоживслужби на кордоні вашого регіону або до державного ветеринарного інспектора в пунктах пропуску, але заздалегідь уточнюйте режим роботи (перед поїздкою).

Нагадаємо, з 1 вересня Швеція скасовує виняткові правила для ввезення домашніх тварин з України.

При цьому в Німеччині повернули стандартні правила ввезення домашніх улюбленців.

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