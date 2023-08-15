ua en ru
Вт, 15 серпня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ще одна країна ЄС скасовує спрощені правила ввезення тварин із України: деталі

Новость на русском →
Вівторок 15 серпня 2023 08:30
Ще одна країна ЄС скасовує спрощені правила ввезення тварин із України: деталі Фото: Біженці з тваринами (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Швеція скасовує виняткові правила для ввезення домашніх тварин із України з 1 вересня. Стандартні умови діятимуть навіть для біженців.

Собак, котів та тхорів, які не відповідатимуть вимогам для в'їзду, не допустять на шведському кордоні або, в гіршому випадку, піддадуть евтаназії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Державне управління сільського господарства Швеції.

Спрощені правила ввезення діятимуть до 31 серпня

На сторінці відомства зазначається, що із 1 вересня виняткові правила більше не будуть поширюватися на собак, котів та тхорів, які приїжджають зі своїми власниками, що залишили Україну. Із цієї дати Швеція повертається до звичайних правил ввезення домашніх вихованців з України навіть для біженців.

"Це означає, що тварин, які не відповідають вимогам щодо в’їзду, повертатимуть на шведському кордоні або, у гіршому випадку, можуть піддавати евтаназії", – попереджають в управлінні.

Щоб тварина, яка вже перебуває у Швеції, підпадала під дію винятків, які були запроваджені у зв'язку із війною, необхідно доставити її до ветеринара не пізніше 31 серпня.

Цього не потрібно робити, якщо власники вже відвідали ветеринара з твариною або отримали письмове рішення від Управління сільського господарства Швеції, де зазначено, що потрібно робити.

"Незабаром усі країни ЄС повернуться до звичайних правил ввезення собак, котів та тхорів з України. Декілька країн уже зробили це. Уважно перевіряйте, що стосується країни, в яку ви вирушаєте", – попереджають українців.

Ще одна країна ЄС скасовує спрощені правила ввезення тварин із України: деталіФото: Для тварин біженців повертають стандартні правила ввезення (gettyimages.com)

Стандартні правила, які почнуть застосовувати для українців

Правила ввезення собак і котів до Швеції, які діють за звичайних обставин, без тимчасового винятку з правил для тварин з України, такі:

  • тварина повинна мати мікрочіп ISO та бути чіпована перед щепленням від сказу. Якщо тварину після цього мікрочипують, її потрібно буде ще раз вакцинувати. Якщо тварину перевіряють на кордоні та мікрочіп нерозбірливий, тварину можуть відправити назад до країни, звідки вона прибула, можливо, помістити на карантин або, в гіршому випадку, піддати евтаназії.
  • тварина повинна бути щеплена від сказу. Перша вакцинація може складатися з однієї або двох доз. Для первинної вакцинації тварина повинна мати вік не менше 12 тижнів. Первинна вакцинація проти сказу стає дійсною через 21 день.
  • тварина повинна мати дозволену кількість антитіл до сказу (тест на титр). Зразок крові повинен бути проаналізований лабораторією, схваленою ЄС, і повинен показувати принаймні 0,5 МО/мл. Лабораторія повинна мати дозвіл для тестування на антитіла до сказу.
  • тварини, привезені до Швеції з країни за межами ЄС, повинні мати сертифікат здоров’я, який видається офіційним ветеринаром або центральним ветеринарним органом відповідної країни та засвідчується печаткою. В деяких випадках – паспорт домашніх тварин ЄС.

"Якщо ваша тварина подорожує з неправильними або неповними документами, тварині може бути відмовлено у в’їзді до Швеції або, в гіршому випадку, піддано евтаназії. У деяких випадках тварину можна помістити на карантин, а власник несе відповідальність за витрати.

Майте на увазі, що час очікування після щеплення від сказу може означати, що в деяких випадках може пройти до 4 місяців, перш ніж ви зможете привезти тварину до Швеції", – звертають увагу на сторінці управління.

Ще одна країна ЄС скасовує спрощені правила ввезення тварин із України: деталіФото: Біженці із тваринами на вокзалі у Перемишлі (gettyimages.com)

Правила для тварин, власники яких повертаються в Україну

Собаки, коти та тхори, які мають повернутися в Україну, також повинні мати мікрочип та щеплення від сказу.

"Власник тварини повинен звернутися до ветеринара, який може це зробити. Власник тварини сам оплачує вакцинацію, тоді як Управління сільського господарства оплачує маркування мікрочипом", – зауважують у відомстві.

Зазначається, що саме Україна вимагає мікрочип та вакцинацію. Під час щеплення видається ветеринарна довідка, яку можна пред'явити при перетині кордону. Українським домашнім тваринам, які подорожують з біженцями, паспорти ЄС не видають.

Нагадаємо, ми писали, що потрібно знати про ввезення домашніх тварин до Німеччини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швеція документи Домашні тварини
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олег Васильєв
Жіночі купе у поїздах "Укрзалізниці". Що треба змінити в роботі сервісу
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Олексій Войцеховський
Нові пріоритети. Чому важливо розвивати туризм в Україні навіть під час війни
Олексій Войцеховський
засновник туристичного порталу "НА МОРЕ"
Катерина Затулко
Після повернення в Україну треба легалізувати всі документи: про що йдеться
Катерина Затулко
адвокат, старший юрист АО "Expatpro"
Наталія Назарко
Як ввозити авто в Україну з-за кордону: головні правила та вимоги
Наталія Назарко
юрист АО "Місечко та Партнери"
Всі точки зору