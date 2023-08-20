Как выехать за границу с домашним животным: алгоритм действий
Украинцы могут выехать за границу с домашними любимцами, но для этого следует подготовить специальные документы и сделать прививки животному.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Отметим, что страны имеют разные правила пересечения границы с домашними животными. С ними можно ознакомиться по ссылке.
После этого следует посетить врача ветеринарной медицины, чтобы сделать животному чипование и прививку против бешенства (можно делать с 12 недель возраста животного).
При этом идентификация животных должна быть сделана раньше, чем вакцинация против бешенства. Эти действия должны быть внесены в ветеринарно-санитарный паспорт установленного образца, который выдают в государственной больнице ветеринарной медицины.
Отмечается, что забор крови для исследования на титр антирабических антител производят не менее, чем за 30 дней после даты вакцинации и за 3 месяца до даты перемещения. Это можно провести в больнице ветеринарной медицины.
К тому же, следует провести противопаразитарные обработки, если это является требованием страны-назначения, и получить ветеринарное свидетельство Ф-1 в государственной больнице ветеринарной медицины, действующее в течение 72 часов.
После этого необходимо получить международный ветеринарный сертификат, который зависит от того, каким образом вы планируете пересечь границу:
- если железнодорожным транспортом (или авиа после окончания войны) - следует обратиться в территориальные органы Госпродпотребслужбы на границе вашего региона (перед поездкой);
- если автомобильным транспортом - в территориальные органы Госпродпотребслужбы на границе вашего региона или в государственный ветеринарный инспектор в пунктах пропуска, но заранее уточняйте режим работы (перед поездкой).
Напомним, с 1 сентября Швеция отменяет исключительные правила для ввоза домашних животных из Украины.
При этом в Германии вернули стандартные правила ввоза домашних питомцев.
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