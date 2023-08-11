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Нові правила для українців. Що потрібно знати про ввезення домашніх тварин до Німеччини

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П'ятниця 11 серпня 2023 14:26
Нові правила для українців. Що потрібно знати про ввезення домашніх тварин до Німеччини Фото: Ввезення тварин до Німеччини (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Німеччині повернули стандартні правила ввезення домашніх тварин із України. Таку практику почали застосовувати й інші країни ЄС.

Тепер собаки, кішки та тхори повинні мати мікрочіп, паспорт, щеплення від сказу та підтвердження наявності антитіл, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на visitukraine.today.

Що потрібно враховувати при ввезенні домашніх тварин до Німеччини

Тепер умови ввезення собак та котів до Німеччини відповідатимуть загальним критеріям законодавства ЄС згідно з Регламентом (ЄС) № 576/2013.

Вимоги такі:

  • має бути можливість ідентифікації тварини за татуюванням або мікрочіпом (транспондером);
  • дійсна вакцинація проти сказу. Вакцинація нечіпованої тварини в ЄС не визнається;
  • має бути проведене поточне серологічне дослідження визначення титру антитіл до сказу. Титри повинні бути здані не раніше ніж через місяць після щеплення та не пізніше ніж за три місяці до в'їзду.
  • тварина супроводжується сертифікатом здоров'я відповідно до зразка, встановленого законодавством ЄС або дійсним паспортом, виданим в одній із держав ЄС.

"Зверніть увагу: якщо у вас собака, то ви повинні зареєструвати її в Німеччині. Реєстрація здійснюється в так званому "Steuer- und Stadtkassenamt" у місті, де зареєстрований біженець. Реєстрація безкоштовна. Однак ви повинні регулярно платити податок на собаку Hundesteuer", – звертають увагу на телеграм-каналі "Німеччина/Україна/Біженці".

Розмір податку у кожному місті різний. Як правило, це 30-190 євро на рік.

"Після реєстрації ви отримаєте жетон з індивідуальним номером. Завжди носіть його із собою, коли ви гуляєте із собакою”, – додають на каналі.

Нові правила для українців. Що потрібно знати про ввезення домашніх тварин до НімеччиниФото: Біженці з тваринами (gettyimages.com)

Більшість країн ЄС повертають стандартні правила для тварин із України

Після початку війни українським біженцям дозволили провозити до Європи домашніх тварин без документів, мікрочіпів та вакцинації.

Наразі країни ЄС повертають обмеження. Більшість країн зробили це з 1 липня або збираються змінити правила в серпні, повідомляє видання meduza.

"Це, зокрема, Естонія, Фінляндія, Норвегія, Чехія, Німеччина, Швейцарія. Спрощені правила поки не скасовані тільки в Латвії, Швеції (до 1 вересня), Італії, Португалії, Хорватії та на Мальті", – повідомив один з волонтерів, які допомагають українським біженцям дістатися Європи.

Такі заходи європейські країни вводять для того, щоб запобігти ризикам потрапляння сказу на територію ЄС.

Нагадаємо, ми розповідали, яку допомогу українці можуть отримати від Jobcenter у Німеччині.

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