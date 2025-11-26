Як вимикатимуть світло у Києві 27 листопада: оприлюднено графіки

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, росіяни регулярно завдають ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Згідно з заявою Міненерго, всі великі теплові електростанції та гідроелектростанції країни було пошкоджено.

Через це рівень генерації в Україні не може покрити споживання електроенергії, тому енергетики змушені вводити графіки відключень.

Зазначимо, сьогодні, 28 листопада, після чергових ударів російських окупантів енергетики запровадили аварійні відключення у трьох областях - Харківській, Сумській та Полтавській.

Вони стали наслідком нічної атаки України - росіяни застосували майже сотню дронів і балістичні ракети "Іскандер". Українські захисники збили 72 безпілотники. При цьому було зафіксовано влучання ракет і 10 ударних дронів на 10 локаціях.