Как будут выключать свет в Киеве 27 ноября: обнародованы графики

Иллюстративное фото: в Киеве 27 ноября будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В четверг, 27 ноября, в Киеве будут отключать свет по графикам. Максимальная продолжительность одного отключения будет достигать четыре часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В течение суток свет киевлянам будут отключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30 и с 10:00 до 14:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30 и с 10:00 до 14:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 10:00 до 14:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 23:30;
  • 3.1 очередь - света не будет с 06:00 до 07:30 и с 13:30 до 17:30;
  • 3.2 очередь - света не будет с 13:30 до 17:30;
  • 4.1 очередь - света не будет с 06:00 до 07:30 и с 13:30 до 17:30;
  • 4.2 очередь - света не будет с 06:00 до 07:30 и с 13:30 до 17:30;
  • 5.1 очередь - света не будет с 07:00 до 10:30 и с 17:00 до 21:00;
  • 5.2 очередь - света не будет с 07:00 до 10:30;
  • 6.1 очередь - света не будет с 07:00 до 10:30 и с 17:00 до 20:30;
  • 6.2 очередь - света не будет с 08:00 до 10:30 и с 17:00 до 20:30.
 

Фото: графики отключений света для Киева на 27 ноября (t.me/dtek_ua)

 

Отключение света в Украине

Напомним, россияне регулярно наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Согласно заявлению Минэнерго, все крупные тепловые электростанции и гидроэлектростанции страны были повреждены.

Из-за этого уровень генерации в Украине не может покрыть потребление электроэнергии, поэтому энергетики вынуждены вводить графики отключений.

Отметим, сегодня, 28 ноября, после очередных ударов российских оккупантов энергетики ввели аварийные отключения в трех областях - Харьковской, Сумской и Полтавской.

Они стали следствием ночной атаки Украины - россияне применили почти сотню дронов и баллистические ракеты "Искандер". Украинские защитники сбили 72 беспилотника. При этом было зафиксировано попадание ракет и 10 ударных дронов на 10 локациях.

