Как будут выключать свет в Киеве 27 ноября: обнародованы графики

Отключение света в Украине

Напомним, россияне регулярно наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Согласно заявлению Минэнерго, все крупные тепловые электростанции и гидроэлектростанции страны были повреждены.

Из-за этого уровень генерации в Украине не может покрыть потребление электроэнергии, поэтому энергетики вынуждены вводить графики отключений.

Отметим, сегодня, 28 ноября, после очередных ударов российских оккупантов энергетики ввели аварийные отключения в трех областях - Харьковской, Сумской и Полтавской.

Они стали следствием ночной атаки Украины - россияне применили почти сотню дронов и баллистические ракеты "Искандер". Украинские защитники сбили 72 беспилотника. При этом было зафиксировано попадание ракет и 10 ударных дронов на 10 локациях.