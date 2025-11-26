Как будут выключать свет в Киеве 27 ноября: обнародованы графики

В четверг, 27 ноября, в Киеве будут отключать свет по графикам. Максимальная продолжительность одного отключения будет достигать четыре часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
В течение суток свет киевлянам будут отключать следующим образом:
Фото: графики отключений света для Киева на 27 ноября (t.me/dtek_ua)
Напомним, россияне регулярно наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Согласно заявлению Минэнерго, все крупные тепловые электростанции и гидроэлектростанции страны были повреждены.
Из-за этого уровень генерации в Украине не может покрыть потребление электроэнергии, поэтому энергетики вынуждены вводить графики отключений.
Отметим, сегодня, 28 ноября, после очередных ударов российских оккупантов энергетики ввели аварийные отключения в трех областях - Харьковской, Сумской и Полтавской.
Они стали следствием ночной атаки Украины - россияне применили почти сотню дронов и баллистические ракеты "Искандер". Украинские защитники сбили 72 беспилотника. При этом было зафиксировано попадание ракет и 10 ударных дронов на 10 локациях.