Як вимикатимуть світло у Києві 23 грудня: з'явилися графіки

У вівторок, 23 грудня, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Протягом доби мешканці й гості столиці будуть без електрики до 12 годин.

Обстріл України в ніч на 22 грудня

Нагадаємо, в ніч на сьогодні окупанти двічі атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури міста.

Внаслідок ворожої атаки тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів. Також повідомлялось про постраждалого, якого доставили до лікарні з осколковими пораненнями.

Крім того, під ударом росіян перебувала й Житомирська область. Там окупанти обстріляли об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури, постраждали четверо працівників "Укрзалізниці".

Згідно з даними Повітряних сил, вночі російські окупанти випустили по Україні 86 дронів з п'яти напрямків. Більшість безпілотників вдалося збити, проте зафіксовано 26 влучань у різних локаціях.