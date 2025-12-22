ua en ru
Як вимикатимуть світло у Києві 23 грудня: з'явилися графіки

Київ, Понеділок 22 грудня 2025 20:16
Як вимикатимуть світло у Києві 23 грудня: з'явилися графіки Ілюстративне фото: у Києві 23 грудня діятимуть відключення світла за графіками (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У вівторок, 23 грудня, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Протягом доби мешканці й гості столиці будуть без електрики до 12 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК в Telegram.

Завтра світло у столиці відключатимуть наступним чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 15:30 до 20:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 05:00 до 09:00 та з 16:00 до 22:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 05:00 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;
  • 2.2 черга - світла не буде з 05:00 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;
  • 3.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 22:30;
  • 3.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 22:30;
  • 4.1 черга - світла не буде з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30;
  • 4.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 22:30;
  • 5.1 черга - світла не буде з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 06:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00;
  • 6.2 черга - світла не буде з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00.

Фото: графіки відключень світла для Києва на 23 грудня (t.me/dtek_ua)

Обстріл України в ніч на 22 грудня

Нагадаємо, в ніч на сьогодні окупанти двічі атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури міста.

Внаслідок ворожої атаки тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів. Також повідомлялось про постраждалого, якого доставили до лікарні з осколковими пораненнями.

Крім того, під ударом росіян перебувала й Житомирська область. Там окупанти обстріляли об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури, постраждали четверо працівників "Укрзалізниці".

Згідно з даними Повітряних сил, вночі російські окупанти випустили по Україні 86 дронів з п'яти напрямків. Більшість безпілотників вдалося збити, проте зафіксовано 26 влучань у різних локаціях.

ДТЕК Київ Електроенергія Вимкнення світла
