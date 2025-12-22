ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Как будут выключать свет в Киеве 23 декабря: появились графики

Киев, Понедельник 22 декабря 2025 20:16
UA EN RU
Как будут выключать свет в Киеве 23 декабря: появились графики Иллюстративное фото: в Киеве 23 декабря будут действовать отключения света по графикам (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Во вторник, 23 декабря, в Киеве будут действовать графики отключения света. В течение суток жители и гости столицы будут без электричества до 12 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Завтра свет в столице будут отключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 08:00 до 12:00 и с 15:30 до 20:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 05:00 до 09:00 и с 16:00 до 22:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 05:00 до 09:00 и с 15:30 до 19:30;
  • 2.2 очередь - света не будет с 05:00 до 09:00 и с 15:30 до 19:30;
  • 3.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 22:30;
  • 3.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 22:30;
  • 4.1 очередь - света не будет с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 22:30;
  • 4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 22:30;
  • 5.1 очередь - света не будет с 01:30 до 05:00, с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;
  • 5.2 очередь - света не будет с 06:00 до 08:30, с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 01:30 до 05:00, с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00;
  • 6.2 очередь - света не будет с 01:30 до 05:00, с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00.

Фото: графики отключений света для Киева на 23 декабря (t.me/dtek_ua)

Обстрел Украины в ночь на 22 декабря

Напомним, в ночь на сегодня оккупанты дважды атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрелов поврежден объект критической инфраструктуры города.

Вследствие вражеской атаки временно без электроснабжения осталась часть одного из районов. Также сообщалось о пострадавшем, которого доставили в больницу с осколочными ранениями.

Кроме того, под ударом россиян находилась и Житомирская область. Там оккупанты обстреляли объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, пострадали четверо работников "Укрзализныци".

Согласно данным Воздушных сил, ночью российские оккупанты выпустили по Украине 86 дронов с пяти направлений. Большинство беспилотников удалось сбить, однако зафиксировано 26 попаданий в различных локациях.

