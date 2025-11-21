Як вимикатимуть світло у Києві 22 листопада: з'явилися графіки

Згідно з оприлюдненими графіками, світло у Києві завтра вимикатимуть наступним чином:

1.1 черга - світла не буде з 04:00 до 08:00 та з 14:30 до 20:30;

1.2 черга - світла не буде з 04:00 до 08:00 та з 14:30 до 20:30;

2.1 черга - світла не буде з 04:00 до 08:00 та з 14:30 до 20:30;

2.2 черга - світла не буде з 04:00 до 08:00 та з 14:30 до 20:30;

3.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 07:30 до 15:00 та з 18:00 до 22:00;

3.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 07:30 до 15:00 та з 18:00 до 22:00;

4.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 07:30 до 11:30 та з 18:00 до 22:00;

4.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 07:30 до 11:30 та з 18:00 до 22:00;

5.1 черга - світла не буде з 00:30 до 04:30, з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00;

5.2 черга - світла не буде з 00:30 до 04:30, з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00;

6.1 черга - світла не буде з 00:30 до 04:30, з 13:00 до 18:30 та з 21:30 до 24:00;

6.2 черга - світла не буде з 00:30 до 04:30, з 13:00 до 18:30 та з 21:30 до 24:00.

Фото: графіки відключень світла для Києва на 22 листопада (t.me/dtek_ua)