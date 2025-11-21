Как будут выключать свет в Киеве 22 ноября: появились графики

Графики отключений электроэнергии будут действовать в Киеве и в субботу, 22 ноября. Максимальная продолжительность одного отключения будет достигать 7,5 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Согласно обнародованным графикам, свет в Киеве завтра будут выключать следующим образом:
1.1 очередь - света не будет с 04:00 до 08:00 и с 14:30 до 20:30;
1.2 очередь - света не будет с 04:00 до 08:00 и с 14:30 до 20:30;
2.1 очередь - света не будет с 04:00 до 08:00 и с 14:30 до 20:30;
2.2 очередь - света не будет с 04:00 до 08:00 и с 14:30 до 20:30;
3.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 15:00 и с 18:00 до 22:00;
3.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 15:00 и с 18:00 до 22:00;
4.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00;
4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00;
5.1 очередь - света не будет с 00:30 до 04:30, с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;
5.2 очередь - света не будет с 00:30 до 04:30, с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;
6.1 очередь - света не будет с 00:30 до 04:30, с 13:00 до 18:30 и с 21:30 до 24:00;
6.2 очередь - света не будет с 00:30 до 04:30, с 13:00 до 18:30 и с 21:30 до 24:00.
Фото: графики отключений света для Киева на 22 ноября (t.me/dtek_ua)
Напомним, в Украине в субботу, 22 ноября, продолжат действовать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Выключать свет будут в объеме от 1 до 3,5 очередей одновременно в течение суток во всех областях.
Отметим, украинский премьер Юлия Свириденко сообщила, что уже в ближайшие дни в Украине могут сократиться графики отключений. По ее словам, соответствующие решения приняли на заседании правительства.