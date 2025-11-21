Как будут выключать свет в Киеве 22 ноября: появились графики

Согласно обнародованным графикам, свет в Киеве завтра будут выключать следующим образом:

1.1 очередь - света не будет с 04:00 до 08:00 и с 14:30 до 20:30;

1.2 очередь - света не будет с 04:00 до 08:00 и с 14:30 до 20:30;

2.1 очередь - света не будет с 04:00 до 08:00 и с 14:30 до 20:30;

2.2 очередь - света не будет с 04:00 до 08:00 и с 14:30 до 20:30;

3.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 15:00 и с 18:00 до 22:00;

3.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 15:00 и с 18:00 до 22:00;

4.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00;

4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00;

5.1 очередь - света не будет с 00:30 до 04:30, с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;

5.2 очередь - света не будет с 00:30 до 04:30, с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;

6.1 очередь - света не будет с 00:30 до 04:30, с 13:00 до 18:30 и с 21:30 до 24:00;

6.2 очередь - света не будет с 00:30 до 04:30, с 13:00 до 18:30 и с 21:30 до 24:00.

Фото: графики отключений света для Киева на 22 ноября (t.me/dtek_ua)