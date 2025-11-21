RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Как будут выключать свет в Киеве 22 ноября: появились графики

Иллюстративное фото: в Киеве 22 ноября будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Графики отключений электроэнергии будут действовать в Киеве и в субботу, 22 ноября. Максимальная продолжительность одного отключения будет достигать 7,5 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Согласно обнародованным графикам, свет в Киеве завтра будут выключать следующим образом:

1.1 очередь - света не будет с 04:00 до 08:00 и с 14:30 до 20:30;

1.2 очередь - света не будет с 04:00 до 08:00 и с 14:30 до 20:30;

2.1 очередь - света не будет с 04:00 до 08:00 и с 14:30 до 20:30;

2.2 очередь - света не будет с 04:00 до 08:00 и с 14:30 до 20:30;

3.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 15:00 и с 18:00 до 22:00;

3.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 15:00 и с 18:00 до 22:00;

4.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00;

4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00;

5.1 очередь - света не будет с 00:30 до 04:30, с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;

5.2 очередь - света не будет с 00:30 до 04:30, с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;

6.1 очередь - света не будет с 00:30 до 04:30, с 13:00 до 18:30 и с 21:30 до 24:00;

6.2 очередь - света не будет с 00:30 до 04:30, с 13:00 до 18:30 и с 21:30 до 24:00.

 

Фото: графики отключений света для Киева на 22 ноября (t.me/dtek_ua)

 

Напомним, в Украине в субботу, 22 ноября, продолжат действовать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Выключать свет будут в объеме от 1 до 3,5 очередей одновременно в течение суток во всех областях.

Отметим, украинский премьер Юлия Свириденко сообщила, что уже в ближайшие дни в Украине могут сократиться графики отключений. По ее словам, соответствующие решения приняли на заседании правительства.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭККиевГрафики отключения светаОтключения света