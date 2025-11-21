ua en ru
Пт, 21 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Як вимикатимуть світло у Києві 22 листопада: з'явилися графіки

Україна, П'ятниця 21 листопада 2025 20:50
UA EN RU
Як вимикатимуть світло у Києві 22 листопада: з'явилися графіки Ілюстративне фото: у Києві 22 листопада відключатимуть світло (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Графіки відключень електроенергії діятимуть у Києві й у суботу, 22 листопада. Максимальна тривалість одного відключення сягатиме 7,5 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Згідно з оприлюдненими графіками, світло у Києві завтра вимикатимуть наступним чином:

1.1 черга - світла не буде з 04:00 до 08:00 та з 14:30 до 20:30;

1.2 черга - світла не буде з 04:00 до 08:00 та з 14:30 до 20:30;

2.1 черга - світла не буде з 04:00 до 08:00 та з 14:30 до 20:30;

2.2 черга - світла не буде з 04:00 до 08:00 та з 14:30 до 20:30;

3.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 07:30 до 15:00 та з 18:00 до 22:00;

3.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 07:30 до 15:00 та з 18:00 до 22:00;

4.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 07:30 до 11:30 та з 18:00 до 22:00;

4.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 07:30 до 11:30 та з 18:00 до 22:00;

5.1 черга - світла не буде з 00:30 до 04:30, з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00;

5.2 черга - світла не буде з 00:30 до 04:30, з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00;

6.1 черга - світла не буде з 00:30 до 04:30, з 13:00 до 18:30 та з 21:30 до 24:00;

6.2 черга - світла не буде з 00:30 до 04:30, з 13:00 до 18:30 та з 21:30 до 24:00.

Фото: графіки відключень світла для Києва на 22 листопада (t.me/dtek_ua)

Нагадаємо, в Україні у суботу, 22 листопада, продовжать діяти графіки відключення електроенергії для побутових споживачів. Вимикати світло будуть в обсязі від 1 до 3,5 черг одночасно впродовж доби у всіх областях.

Зазначимо, український прем'єр Юлія Свириденко повідомила, що вже найближчими днями в Україні можуть скоротитися графіки відключень. За її словами, відповідні рішення прийняли на засіданні уряду.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київ Графіки відключення світла Відключеня світла
Новини
Трамп підтвердив дедлайн по мирному плану для України
Трамп підтвердив дедлайн по мирному плану для України
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті